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MONO hóa "công tử văn thơ", khán giả "dở khóc dở cười" về "giờ xuất hành"

Như Quỳnh

HHTO - Trước thềm ra mắt MV "Công Tử Văn Thơ", MONO khiến fan tò mò vì 12 giây teaser nhá hàng "không chút gợn sóng", bình yên từ cảnh vật đến con người.

Mới đây, ca sĩ MONO vừa "nhá hàng" những hình ảnh đầu tiên của MV Công Tử Văn Thơ - sản phẩm mở đường cho album phòng thu thứ hai gồm 15 ca khúc. "Đây là ca khúc chứa đựng những nét chấm phá đầu tiên của câu chuyện mà MONO muốn kể cho khán giả nghe trong album này" - MONO chia sẻ về Công Tử Văn Thơ.

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Công Tử Văn Thơ là ca khúc đầu tiên trong album MONO gửi đến khán giả, tái bút với biệt danh Văn Công Tử.

Trong đoạn teaser dài vỏn vẹn 12 giây, Công Tử Văn Thơ gợi cho khán giả nhiều sự tò mò bởi không có "cú twist", không có trường đoạn kịch tính hay hình ảnh gây choáng ngợp. Thay vào đó, MONO trở thành chủ thể trong khung hình, xuất hiện với giao diện của một "chàng thơ", để lộ nụ cười tươi tắn.

Lấy bối cảnh mang đậm màu sắc Á Đông, kiến trúc ngôi nhà theo phong cách cung đình thời phong kiến, giọng ca Chăm Hoa hóa thành một chàng thư sinh, trên tay cầm quyển vở, lúc nhìn chữ chăm chú, lúc lại nhìn về xa xăm.

Ngoài ra, phần trang phục của MONO cũng là chi tiết gây chú ý: Một bộ quần áo có phong cách không thuần cổ phục nhưng cũng không đậm nét hiện đại. Sự phá cách khi nam ca sĩ sử dụng phụ kiện khuyên tai cũng khiến khán giả khó đoán về dụng ý: Liệu công tử thời 4.0 sẽ ra sao?

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Trên trang cá nhân, chủ nhân ca khúc Em Xinh bày tỏ: "Mỗi bài hát là một mảnh ghép cảm xúc. Có những niềm vui được giữ lại bằng giai điệu, có những nỗi nhớ được kể bằng thanh âm và cũng có những tâm tư chỉ có thể được nói ra bằng âm nhạc. MONO đã đặt mình vào đó những suy nghĩ chân thật nhất, với hy vọng rằng ở đâu đó trong 15 ca khúc, mọi người sẽ bắt gặp chính mình". Nam nghệ sĩ cho biết bản thân không mong những bài hát chỉ dừng lại ở việc được lắng nghe mà sẽ được hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường của khán giả.

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Bên cạnh đó, người hâm mộ thích thú khi MONO chọn thời điểm ra mắt MV vào 9 giờ sáng ngày 19/6. Bên dưới bài đăng MONO đặt lịch xem MV cùng các vị tiền bối, huynh đệ, cô nương, tiểu thơ, tiểu muội, fan để lại nhiều bình luận hài hước: "Nghệ sĩ này đến tuổi nổi loạn hả, album thì hẳn 15 bài. MV thì ra lúc 9h sáng", "9h sáng muội chưa ngủ dậy công tử ơi", "Văn công tử, mà thấy hài nhiều hơn thơ rồi đó",...

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Tạo hình của MONO trong MV Công Tử Văn Thơ.
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Như Quỳnh
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