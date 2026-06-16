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Concert Thanh Xuân "xâm chiếm" cõi mạng, càn quét Top thịnh hành với từ khóa nào?

Sam

HHTO - Từ Threads đến Facebook, từ khóa "concert Thanh Xuân" khuấy đảo Top thịnh hành cả trước và sau khi mở cổng đăng ký vé.

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên về concert Thanh Xuân được hé lộ, đêm nhạc này đã trở thành từ khóa hot trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Một ngày trước khi cổng đăng ký vé concert được mở, tức là vài giờ trước khi họp báo chính thức của concert Thanh Xuân diễn ra, nhiều thẻ chủ đề, tag từ khóa về đêm nhạc đã lọt Top tìm kiếm thịnh hành trên Facebook và cả chủ đề trending (thịnh hành) trên Threads như "concert Thanh Xuân công bố dàn sao", "concert Thanh Xuân mở vé miễn phí"....

Có thời điểm thẻ chủ đề/ từ khóa leo lên đầu bảng thịnh hành, cho thấy sức hút "không đùa" từ concert quy mô lớn đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức.

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"Concert Thanh Xuân" liên tục "xâm chiếm" bảng thịnh hành trên "thành phố Sợi Chỉ" (Threads).

Sức hút của concert Thanh Xuân càng tăng cao khi cổng đăng ký vé (đợt 1) được mở vào 8h sáng 16/6. Do lượng truy cập tăng đột biến, hệ thống đăng ký đã bị quá tải.

Ban tổ chức thấu hiểu "fangirl/ fanboy nước mình" vất vả, sốt ruột để sở hữu tấm vé gặp gỡ thần tượng. Phía nền tảng đã nỗ lực khắc phục sự cố ngay khi nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên nhằm đảm bảo quyền lợi, trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.

Với nỗ lực từ đội ngũ kỹ thuật, sau đó hệ thống đã có thể vận hành mượt mà và hàng ngàn khán giả đã đăng ký vé thành công. Từ khóa về web đăng ký vé Concert Thanh Xuân lọt Top thịnh hành, trở thành tâm điểmquan tâm trong sáng 16/6.

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức.

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra vào 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 (Hà Nội).

Dàn nghệ sĩ biểu diễn (line-up) gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, DJ/ producer Hoaprox.

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Sam
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