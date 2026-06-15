Concert Thanh Xuân: Câu chuyện "mãi mãi tuổi 20" với màn đồng ca hứa hẹn bùng nổ

HHTO - Không chỉ "giải mã" về ý nghĩa, tên gọi của Concert Thanh Xuân, Ban tổ chức chương trình còn bật mí một vài điểm đáng chờ đợi về setlist, tiết mục đặc biệt mà dàn nghệ sĩ mang đến chương trình...

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức.

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra vào 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 (Hà Nội).

Phát biểu tại buổi họp báo công bố Concert Thanh Xuân 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong - giải thích lý do lựa chọn cái tên "Thanh Xuân": "Chúng tôi chọn tên gọi Thanh Xuân vì đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là tuổi của ước mơ, của nhiệt huyết, của những lần dám thử, dám khác biệt và dám sống hết mình với điều mình tin tưởng. Thanh xuân không chỉ là câu chuyện của tuổi tác; đó còn là năng lượng để bước về phía trước, là khát vọng tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng".

Theo đó, nhà báo nhấn mạnh Concert Thanh Xuân không còn dành riêng cho người trẻ, mà dành cho tất cả những ai luôn giữ trong mình niềm tin, sự tử tế và những rung động với cuộc sống. Ban tổ chức cũng đặt kỳ vọng khi giai điệu cuối cùng khép lại, điều còn đọng lại trong lòng khán giả ở Concert Thanh Xuân không chỉ là ánh sáng sân khấu hay những tràng pháo tay, mà còn lấp lánh ở đó là niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay - một thế hệ giàu nhiệt huyết, giàu lòng yêu nước, giàu khát vọng và luôn mong muốn góp phần làm cho đất nước Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn.

Đồng chí Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - đánh giá cao sáng kiến của Báo Tiền Phong khi tổ chức Concert Thanh Xuân - chương trình nghệ thuật mang hơi thở đương đại, giàu cảm xúc và gần gũi với nhịp sống của giới trẻ.

"Âm nhạc có sức hút đặc biệt, một bài hát có thể chạm tới tâm thức, một giai điệu có thể kết nối những con người xa lạ. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc cùng đứng giữa biển người, cùng cất cao tiếng hát, sẽ trở thành ký ức thanh xuân mà nhiều năm sau mỗi người vẫn còn nhớ mãi" - đồng chí Nguyễn Thái An nhận định.

Chúng tôi tin rằng Concert Thanh Xuân là điểm chạm đẹp của tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nơi tinh thần tiên phong - đoàn kết - sáng tạo và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam được lan tỏa bằng ngôn ngữ gần gũi nhất - ngôn ngữ của âm nhạc và cảm xúc. Chúng tôi hy vọng từ Concert Thanh Xuân sẽ có thêm nhiều người trẻ cảm thấy tự hào hơn về thế hệ mình đang sống, sống tích cực, trách nhiệm hơn và dám theo đuổi những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Hơn 1 năm qua, concert "quốc nội" phát triển vượt bậc với nhiều chương trình thành công vang dội. Trả lời về việc có áp lực hay không khi Concert Thanh Xuân ra mắt giữa bối cảnh này, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ điều quan trọng không phải nhiều hay ít mà là sự khác biệt. Điểm khác biệt mà Concert Thanh Xuân mang lại chính là cách người trẻ kể câu chuyện của mình, là câu chuyện thanh xuân qua từng thế hệ. Mọi khán giả đều có thể nhìn thấy "thanh xuân" của mình qua các tiết mục được dàn dựng công phu.

Bật mí một chút về khâu chuẩn bị, nhà báo Phùng Công Sưởng hé lộ một trong những đạo diễn của Concert Thanh Xuân là người từng tham gia Đại lễ A80. Không chỉ các bản nhạc sôi động, hợp xu hướng, đêm nhạc còn đem đến những tiết mục lắng đọng. Câu chuyện "mãi mãi tuổi 20" sẽ được kể một cách sống động nhất, xúc động nhất.

Dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn theo các chương. Đan xen với các tiết mục là màn bắn pháo hoa đặc biệt. Ngoài ra, concert đang được ấp ủ về một "sít-rịt" đồng ca, nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng hòa giọng để tạo nên một kết màn bùng nổ, ấn tượng, khó quên về mùa Hè rực rỡ năm 2026.

Dàn Hoa hậu, người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2024 có mặt tại họp báo công bố Concert Thanh Xuân.

Nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ biểu diễn gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, DJ/ producer Hoaprox.

Đặc biệt, trong dàn nghệ sĩ góp mặt tại Concert Thanh Xuân có những gương mặt từng được vinh danh ở Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - giải thưởng uy tín của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôn vinh các cá nhân trẻ có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho cộng đồng ở nhiều lĩnh vực. Đó là Hòa Minzy, Hà Myo từng được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; Double2T là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Hà Myo biểu diễn mở màn tại buổi họp báo công bố, "thả thính" cho set diễn bùng nổ âm điệu dân tộc kết hợp hiện đại tại concert.

Concert dự kiến đón khoảng 20.000 khán giả có mặt trực tiếp, đồng thời chương trình sẽ được livestream trên nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng cả nước. Cổng đăng ký vé sẽ bắt đầu mở từ 8h00 ngày 16/6 trên nền tảng LaSoong.

Hướng dẫn và lưu ý chi tiết khi tham gia concert Thanh Xuân xem tại đây.

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