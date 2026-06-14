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Video cô gái rơi 40 mét khi nhảy mạo hiểm ở Brazil: Quên buộc dây an toàn?

Thục Hân

HHTO - Một cô gái 21 tuổi ở Brazil đã thiệt mạng sau khi rơi từ trên cầu cao khoảng 40 mét xuống đất trong hoạt động nhảy mạo hiểm. Các nhân viên của công ty tổ chức hoạt động này bị cho là đã quên buộc dây an toàn trước khi thả cô gái khỏi cầu.

Tóm tắt nhanh:

· Một cô gái 21 tuổi tử vong sau khi rơi từ độ cao khoảng 40 mét trong hoạt động nhảy cầu mạo hiểm ở Brazil.

· Theo thông tin ban đầu, nhân viên hỗ trợ có thể đã quên buộc dây an toàn cho nạn nhân.

· Đoạn video ghi lại sự việc lan truyền nhanh trên mạng xã hội, nhiều người nói là "gây ám ảnh".

Tai nạn xảy ra chỉ trong vài giây

Một vụ tai nạn vừa xảy ra ở Brazil khiến nhiều cư dân mạng gọi là "gây ám ảnh": Một cô gái 21 tuổi bị rơi từ trên cầu cao khoảng 40 mét xuống đất khi tham gia hoạt động nhảy mạo hiểm. Tên cây cầu này là "Cầu Bộ Xương".

Theo trang Yahoo!News, nạn nhân là Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Trước khi gặp nạn, Maria đã rất hào hứng đăng trên mạng xã hội rằng mình sắp chơi nhảy mạo hiểm ở thành phố Limeira (bang São Paulo, Brazil) vào ngày 13/6.

Trong video ghi lại khoảnh khắc Maria tham gia hoạt động này, cô được các nhân viên của bên tổ chức đưa ra mép cầu rồi thả xuống. Nhưng ngay khi Maria vừa rơi xuống thì có tiếng ai đó hoảng hốt kêu lên: "Sợi dây, còn sợi dây". Tức là Maria đã không được buộc dây an toàn.

Đây là video:

Nguồn: Rapid Report.

Nạn nhân thiệt mạng

Maria rơi từ trên cầu xuống đất và tử vong tại hiện trường dù lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt. Các nhà chức trách cho biết dây an toàn đã không được gắn vào nạn nhân trước khi cô được thả khỏi cầu, theo New Straits Times.

Cô gái 21 tuổi rơi từ cầu cao khoảng 40 mét trong hoạt động nhảy mạo hiểm ở Brazil
Maria đăng ảnh trên mạng xã hội trước khi tham gia nhảy mạo hiểm. Ảnh: News.

2 nghi phạm đã cố bỏ trốn vào rừng sau vụ tai nạn nhưng nhanh chóng được tìm thấy. Tổng cộng có 6 người đã bị cảnh sát tạm giữ và vụ việc đang được điều tra.

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Thục Hân
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