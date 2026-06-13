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Video cành cây lớn “bay” giữa trời hút triệu lượt xem: Vì sao nó không rơi?

Thục Hân

HHTO - Đoạn video cho thấy một cành cây lớn như đang bay hoặc “trôi” lơ lửng giữa không trung khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Lý do có thể là gì?

Tóm tắt nhanh:

· Một đoạn video cho thấy một cành cây lớn dường như đang “trôi nổi” lơ lửng giữa không trung.

· Giả thuyết được nhắc đến nhiều là tơ nhện nối cành cây với cái cây, nhưng chưa có bằng chứng xác nhận.

· Có người cho rằng cành cây có thể vướng vào hoặc được buộc vào một sợi dây mảnh, nhưng lý do thực sự vẫn là điều bí ẩn.

Đoạn video khiến nhiều người xem đi xem lại

Một đoạn video ghi lại hình ảnh cành cây dường như bay lơ lửng giữa không trung ở thành phố Summit (bang New Jersey, Mỹ) đang khiến nhiều người chú ý và bàn luận trên mạng xã hội.

Cảnh tượng đúng là khó hiểu vì cành cây dường như không nối với bất kỳ cái gì cả. Có con chim đậu lên mà cành cây vẫn không rơi xuống.

Đoạn video này được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội lớn, ở mỗi trang lại được xem hàng trăm ngàn lượt.

Đây là video:

Nguồn: Bleedingrose82.

Thứ gì đang giữ cành cây lại?

Theo trang Pubity, một giả thuyết được nhiều người nghĩ đến là cành cây có thể được giữ (và nối với cái cây gần đó) bởi những sợi tơ nhện rất mảnh, khó quan sát từ xa.

Điều này là có cơ sở vì tơ nhện nhìn thì mỏng manh nhưng còn bền chắc hơn nhiều so với một sợi thép cùng kích thước, theo trang Science.

Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy tơ nhện là thứ tạo nên hình ảnh kỳ lạ trên.

Một số cư dân mạng lại cho rằng cành cây có thể đang được giữ bởi một hoặc vài sợi dây rất mảnh (không nhất thiết là tơ nhện), không được thấy rõ trong video và nối với một thứ gì đó nằm ngoài khung hình.

Chim đậu trên cành cây lơ lửng giữa không trung
Cành cây lơ lửng giữa trời dù không gắn vào đâu, một chú chim đậu lên cũng không khiến cành cây rơi xuống. Ảnh: Bleedingrose82.

Vẫn chưa có lời giải thích chính xác đây là hiện tượng gì

Hình ảnh cành cây “trôi nổi” hoặc “bay lơ lửng” giữa không trung quả thật đi ngược lại những cảm nhận thông thường. Nhưng vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng, chắc chắn nào về lý do.

Và có lẽ sự bí ẩn đó là một phần thú vị của hiện tượng này, khiến rất nhiều cư dân mạng vẫn đang xem và tranh luận.

ft1483.jpg
Thục Hân
#hiện tượng kỳ lạ #cành cây lơ lửng #cành cây giữa không trung #video viral #hiện tượng tự nhiên thú vị #tơ nhện

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