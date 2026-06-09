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“Bóng người” sừng sững trên mây ở Trung Quốc gây xôn xao: Là hiện tượng gì?

Thục Hân

HHTO - Hình ảnh một bóng người cao lớn, đứng thẳng trên đám mây xuất hiện ở Trung Quốc khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Đây thực ra là hiện tượng gì?

Tóm tắt nhanh:

· “Bóng người trên mây” nhiều khả năng là mây đối lưu phát triển mạnh.

· Não con người có xu hướng nhận ra những hình quen thuộc ở các mẫu hình ngẫu nhiên.

· Dù sao, đây không phải loại mây “khác thường”.

Hành khách trên một chuyến bay ở Trung Quốc khi đang ở độ cao hơn 10 km phía trên khu vực tỉnh Quảng Đông bỗng rất bất ngờ khi phát hiện một hiện tượng kỳ lạ: Bên ngoài giống như có bóng người cao lớn đang đứng sừng sững trên đám mây giữa trời.

Nhiều cư dân mạng nhận xét, hình ảnh này trông giống một người khổng lồ đang nhô lên từ mây, hoặc đang đứng trên đám mây dày để bay như trong phim vậy.

Đây là video:

Nguồn: Newsflare via Reuters, AccuWeather.

“Người trên mây” thực ra là hiện tượng gì?

Hình ảnh này nhiều khả năng chỉ là một đám mây đối lưu phát triển mạnh, có thể là dạng mây vũ tích, thường phát triển theo chiều dọc, tạo thành hình ngọn núi hoặc những tòa tháp khổng lồ, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Với đám mây này, phần đỉnh mây vô tình tạo thành hình giống đầu và thân người. Ánh sáng, góc nhìn từ máy bay càng khiến não con người dễ liên tưởng hơn, cảm giác giống như một người đứng thẳng trên mây.

Đám mây giống hình người được quay từ máy bay ở Trung Quốc
Hình ảnh chụp qua cửa sổ máy bay trông mờ mờ càng khiến não dễ "suy luận". Ảnh: Newsflare via Reuters.

Não con người vốn rất hay “tự suy luận”

Việc nhiều người nhìn ra “bóng người trên mây” là do hiện tượng pareidolia (ảo giác hình ảnh/ ảo giác khuôn mặt). Đó là việc não tự nhận ra những hình dạng quen thuộc - thường là khuôn mặt người - ở các vật thể ngẫu nhiên như đám mây, tảng đá, bóng cây...

Với đoạn video ở Trung Quốc, phần mây nhô cao nổi bật giữa lớp mây phẳng bên dưới thực sự tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh, khiến con người dễ dàng cho rằng đó là “hình người”. Còn thực tế, đây cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường mà thôi.

ft1482.jpg
Thục Hân
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