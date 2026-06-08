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Hà Nội có thể mưa to từ chiều tối nay, trời chuyển mát được mấy ngày?

Thục Hân

HHTO - Sau đợt nắng nóng oi bức với nhiệt độ cảm nhận lên tới 44 - 45 độ C, Hà Nội có thể có mưa to, dông từ khoảng chiều tối 8/6. Từ mai, trời chuyển mát. Hà Nội sẽ mát được mấy ngày?

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội có thể bắt đầu mưa dông từ chiều tối 8/6 sau đợt nắng nóng gay gắt.

· Hà Nội mát rõ rệt khoảng 3 ngày, 9 - 11/6; nhiệt độ cảm nhận giảm khoảng 15oC vào ngày mai.

· Người dân nên đề phòng mưa dông mạnh, gió giật và sét trong tối nay.

Hà Nội vẫn tiếp tục nắng nóng vào hôm nay, 8/6, với nhiệt độ cảm nhận buổi chiều có lúc lên tới 44 - 45oC, đứng trong bóng râm vẫn nóng.

Nhưng thời tiết sắp thay đổi mạnh khi miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Hà Nội có thể bắt đầu mưa từ chiều tối 8/6

Dự báo từ khoảng chiều nay, Hà Nội chuyển gió Đông Bắc. Ở thời điểm này, ảnh hưởng của không khí lạnh sẽ khiến trời mát hơn chứ không thể lạnh như mùa Đông, nhưng đáng chú ý hơn là mưa dông.

Sau nhiều ngày nắng nóng, ảnh hưởng của không khí mát hơn thường gây dông mạnh, có thể kèm gió giật và sét. Hà Nội có thể có mưa to từ chiều tối hoặc tối nay, mưa kéo dài đến khoảng sáng sớm mai.

Sang ngày 9/6, nếu có mưa thì chủ yếu là mưa rải rác, không kéo dài.

Hà Nội mưa dông sau đợt nắng nóng gay gắt
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc chiều tối đến tối nay, 8/6 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhiệt độ cảm nhận có thể giảm khoảng 15oC chỉ sau một ngày

Có lẽ điều mà nhiều người đang mong đợi là nhiệt độ giảm. Ngày mai, 9/6, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều ở Hà Nội có thể chỉ khoảng 30oC hoặc thấp hơn một chút.

Như vậy, xét về cảm giác thực tế ngoài trời, ở Hà Nội giảm tới khoảng 15oC chỉ sau một ngày.

Hà Nội dự báo giảm nhiệt mạnh sau khi chuyển gió Đông Bắc
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 9/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có thể mát rõ rệt đến khoảng 11/6

Dự báo trong khoảng 9 - 11/6, Hà Nội duy trì trạng thái mát mẻ khá dễ chịu. Dù mát như mùa Thu Đông thì không phải, nhưng ở thời điểm giữa tháng 6 thì đây vẫn là đợt giảm nhiệt đáng kể.

Sau đó, nhiệt độ tăng dần trở lại nhưng dự báo sẽ không đến mức nắng nóng, ít nhất là tới cuối tuần này.

Mưa dông sau đợt nắng nóng thường mạnh, vì vậy, chiều tối nay, người dân lưu ý nếu ở ngoài mà thấy mưa dông thì nên trú ngay, tránh đứng dưới cây lớn hoặc kết cấu dễ rơi, đổ; trong trường hợp có mưa lớn thì nên tránh các điểm ngập cục bộ nếu có thể.

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Thục Hân
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