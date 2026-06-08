Không phải chồn, đây mới là loài vật mà mèo máy Doraemon hay bị lầm tưởng

HHTO - Loài vật mà chú mèo máy màu xanh Doraemon hay bị người khác lầm tưởng và mang ra so sánh không phải chồn như trong bản dịch của Việt Nam.

Là tình tiết quen thuộc và xuất hiện nhiều lần trong truyện lẫn phim, việc Doraemon tức giận khi bị gọi là "chồn" đã trở nên quen thuộc với không ít khán giả. Tuy nhiên nếu lật lại nguyên tác tiếng Nhật của cố tác giả Fujiko F. Fujio, loài vật mà Doraemon hay bị đặt lên bàn cân so sánh lại không phải chồn.

Trong phiên bản gốc, loài vật mà các nhân vật dùng để gọi nhầm Doraemon không phải là con chồn, mà là Tanuki hay còn gọi là lửng chó Nhật Bản. Tanuki ngoài đời thực sở hữu thân hình tròn trịa, mập mạp, khuôn mặt có mảng lông trắng quanh mắt và mũi. Vẻ ngoài này thoạt nhìn trông khá giống với Doraemon, nhất là khi chú mèo máy chưa mất đi đôi tai của mình.

Loài lửng chó Nhật Bản (tanuki) mà Doraemon hay bị lầm tưởng.

Chưa kể trong thần thoại Nhật Bản, lửng chó là loài vật có khả năng biến hình, tinh nghịch và thường dùng lá cây để làm phép thần thông. Việc người ta nhìn vào một chú mèo máy có "phép thuật" từ túi thần kỳ và liên tưởng đến Tanuki hoàn toàn hợp lý, ít nhất là trong quan điểm của tác giả và độc giả người Nhật.

Khi cập bến thị trường Việt Nam với phiên bản truyện tranh lẫn phim hoạt hình, đội ngũ biên dịch đã phải thực hiện công cuộc "địa phương hóa" một số chi tiết sao cho gần gũi hơn với đối tượng khán giả nhí. Và thế là từ chú lửng chó Nhật Bản, đối tượng mà Doraemon hay bị lầm tưởng được chuyển sang chồn. Nếu giữ nguyên là lửng chó, không chỉ độc giả nhỏ tuổi mà có khi người lớn cũng sẽ khó liên tưởng đến phép so sánh hài hước được sử dụng ở đây.

Bằng cách để sang loài chồn, khán giả hiểu rõ được lý do vì sao Doraemon liên tục nổi giận khi bị so sánh, song cũng phần nào mường tượng được hình ảnh loài vật kia ra sao khi chồn và lửng chó thực chất có không ít đặc điểm giống nhau.

Đặc biệt, đây không phải chi tiết duy nhất của Doraemon được "địa phương hóa" khi phát hành tại Việt Nam. Chẳng hạn như, bảo bối Bánh mì chuyển ngữ quen thuộc với khán giả Việt thực chất là món konnyaku làm từ củ nưa trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản.