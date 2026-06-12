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Hà Nội nắng nóng cuối tuần rồi mưa dông diện rộng: Mưa to vào thời điểm nào?

Thục Hân

HHTO - Hà Nội có nắng nóng trong cuối tuần này với nhiệt độ cảm nhận 41 - 43 độ C. Nhưng ngay sau đó, đợt mưa dông diện rộng ở miền Bắc có thể bắt đầu, Hà Nội có thời điểm mưa to.

Tóm tắt nhanh:

· Cuối tuần này Hà Nội có nắng nóng, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều khoảng 41 - 43oC.

· Từ khoảng tối 14/6, dự báo miền Bắc bước vào đợt mưa dông diện rộng, có thể kéo dài.

· Tại Hà Nội, mưa to có thể xảy ra vào đêm và sáng sớm ngày 15 - 16/6.

Hà Nội bắt đầu nóng lên trở lại

Sau vài ngày thời tiết tương đối mát mẻ, Hà Nội lại bắt đầu nóng. Chiều nay, 12/6, nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 38 - 39oC.

Dự báo nắng nóng sẽ xuất hiện trong cuối tuần này (13 - 14/6). Tại Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận vào 2 buổi chiều cuối tuần có thể lên mức 41 - 43oC. Như vậy là lại nóng, nhiều nhà lại phải bật điều hòa.

Nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội có thể đạt 41 - 43 độ C trong đợt nóng
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 13/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa dông diện rộng bắt đầu từ khoảng 15/6

Nắng nóng chưa kịp trở nên gay gắt hơn thì từ khoảng tối 14/6, miền Bắc có khả năng bước vào một đợt mưa dông diện rộng.

Dự báo Hà Nội sẽ có mưa to trong ngày 15 - 16/6, tập trung vào đêm và sáng sớm. Còn ban ngày vẫn có thể có mưa nhưng mưa nhỏ hơn và trên phạm vi hẹp.

Hà Nội được dự báo có mưa to vào ngày 15 và 16 tháng 6
Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc đêm 15/6 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ). Ảnh: Ventusky, GFS.

Nhưng “Hà Nội có thể mưa to trong ngày 15 - 16/6” không có nghĩa là sau đó tạnh hẳn. Đợt mưa này có thể sẽ kéo dài, nhưng hiện chưa thể chắc chắn về mức độ mưa trong những ngày sau đó.

Trong đợt mưa dông, nhiệt độ ở Hà Nội dự báo lại giảm xuống dưới ngưỡng nắng nóng.

Với những dự báo như trên, cuối tuần này người dân ra ngoài lại cần che chắn nắng, còn nếu ở nhà thì có thể tranh thủ giặt giũ, phơi phóng, vì từ đầu tuần sau trời lại dễ mưa kiểu “lai rai” rồi.

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Thục Hân
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