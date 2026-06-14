Những điểm tựa "10 điểm" của các sĩ tử 2K8 trong mùa thi tốt nghiệp THPT 2026

HHTO - Đoạn video người mẹ đút cháo cho con trên đường đi thi tốt nghiệp THPT "viral" mở ra tranh luận: Đó có phải cử chỉ quan tâm quá mức đối với một người bắt đầu bước sang tuổi 18?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa khép lại, mạng xã hội viral đoạn video ghi lại cảnh người mẹ đút cháo cho con gái ngay trước cổng trường thi. Lập tức, nhiều luồng ý kiến của cư dân mạng được đưa ra. Nhiều người cảm thấy khoảnh khắc này thật ấm áp, một số khác lại cho rằng đây là hành động quan tâm quá mức, rằng người mẹ không nên làm vậy khi con đã 18 tuổi, đồng thời hoài nghi khả năng tự lập của cô bạn.

Trước luồng ý kiến chê trách, nhiều bình luận phản biện, cho rằng mỗi gia đình có ranh giới và cách quan tâm khác nhau. Việc lấy một khoảnh khắc ngắn ngủi nơi cổng trường để đánh giá kỹ năng sống hay tạo thêm áp lực cho thí sinh trong những ngày thi căng thẳng là góc nhìn thiếu khách quan và có phần áp đặt.

Đó là một cử chỉ thể hiện sự quan tâm chăm sóc của một người mẹ dành cho con, cũng là một cách bày tỏ sự đồng hành, thấu cảm với những lo lắng, hồi hộp của con gái trong những ngày căng thẳng nhất sau 12 năm đèn sách. Chỉ vậy thôi và đừng suy diễn, phán xét gì sâu xa hơn.

Ánh mắt quan tâm của mẹ dành cho con gái.

Thực tế, quan sát toàn cảnh khu vực trước điểm thi trường THPT Trưng Vương trong hai ngày 11/6 và 12/6, sự việc gây chú ý trên mạng xã hội chỉ là một trong rất nhiều khoảnh khắc cảm động thể hiện sự đồng hành với những cử chỉ yêu thương ấm áp mà phụ huynh dành cho các sĩ tử 2K8.

Tình yêu thương tại trường thi đôi khi bộc lộ qua cái đập tay khích lệ trước giờ đóng rào chắn, nhưng cũng có những điểm tựa được xây dựng từ cách quan tâm âm thầm, tĩnh lặng.

Chị Thảo, một phụ huynh có mặt tại điểm thi, chọn cách không bộc lộ cảm xúc để tránh làm con bị xáo động. "Mình phải là trụ cột cho bạn ấy bình tĩnh. Dù trong lòng có lo lắng nhưng không thể hiện ra bên ngoài được", chị Thảo bộc bạch.

Với nhiều sĩ tử cảm thấy áp lực từ kỳ vọng của những người xung quanh, chỉ riêng việc ba mẹ thể hiện sự bình thản đã giúp thiết lập một không gian an toàn, giúp thí sinh không bị chi phối bởi tâm lý sốt sắng của gia đình.

Chị Thảo thơm lên má con gái Huỳnh Anh trước điểm thi trường THPT Trưng Vương.

Những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng như lời nhắn nhủ: "Dù kết quả thế nào, ba/mẹ vẫn yêu con!"

Không chỉ phụ huynh, các thầy cô cũng âm thầm đồng hành cùng học trò. Cô Thoa, giáo viên trường Quốc tế Á Châu trực tiếp đến điểm thi để cổ vũ học sinh. Cô cho biết, bản thân cô cũng thao thức, trằn trọc không kém phụ huynh trong đêm trước ngày thi. Sự có mặt của cô tại điểm trường cùng lời căn dặn các bạn cố gắng giữ bình tĩnh, tự tin làm bài là một liều "doping" tinh thần thiết thực trước giờ thi.

Cô Thoa đến tận điểm thi để cổ vũ tinh thần cho học sinh của mình.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã khép lại. Nhờ sự đồng cảm, đồng hành của ba mẹ, thầy cô, những sĩ tử 2K8 đã vơi bớt áp lự để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Thay vì săm soi và phán xét tiêu cực, hãy khuyến khích những cử chỉ yêu thương đúng lúc. Hãy đồng cảm với những áp lực của sĩ tử và sự quan tâm, lo lắng của những người yêu thương họ. Dù bộc lộ trực diện hay chọn cách tĩnh lặng, những người cha, người mẹ và cả các thầy cô phía ngoài cánh cổng đều đồng hành cùng con, cùng học trò bằng ngôn ngữ tiếp sức riêng, trở thành chỗ dựa tinh thần cho các sĩ tử 2K8.

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