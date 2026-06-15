Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM có khả năng biến động thế nào?

HHTO - Năm nay là mùa tuyển sinh vào lớp 10 đầu tiên sau khi TP.HCM sáp nhập hành chính với Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, khiến các sĩ tử càng lo khả năng điểm chuẩn biến động.

Nhìn lại 3 năm gần đây, điểm chuẩn lớp 10 công lập tại TP.HCM cũ nhìn chung có xu hướng giảm, phổ biến từ 0,25 đến 4 điểm. Tuy nhiên, những trường như THPT Nguyễn Thượng Hiền vẫn nhiều năm liền nằm trong danh sách có điểm chuẩn cao nhất thành phố, dù mức điểm chuẩn giảm từ 25,5 điểm (năm 2023) xuống còn 23,5 điểm (năm 2025).

Các trường top đầu như trường THPT Nguyễn Hữu Huân, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, trường THPT Phú Nhuận, trường THPT Trần Phú… vẫn duy trì mức điểm chuẩn trên 22 điểm năm trước, cho thấy mức độ cạnh tranh tuyển sinh vào các trường vẫn duy trì ổn định dù có sự điều chỉnh về kỳ thi qua từng năm.

Một số trường hợp điểm chuẩn có sự biến động mạnh khiến nhiều teen thấp thỏm như THPT Gia Định, khi trường này rời khỏi Top 10 trường có điểm chuẩn cao nhất TP.HCM năm 2025 với mức 18,75 điểm (giảm 4,25 điểm so với năm 2024).

Nhiều trường thuộc các khu vực như Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi vẫn nằm trong nhóm có điểm chuẩn thấp. Một số trường duy trì mức 10,5 điểm trong nhiều năm, tương đương trung bình khoảng 3,5 điểm/1 môn.

Ảnh: H2Team Học Đường.

Tại khu vực Bình Dương cũ, điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 nhìn chung tăng so với năm 2024 khi phần lớn các trường ghi nhận mức tăng từ 0,2 đến hơn 1 điểm. Đáng chú ý, trường THPT Tân Bình tăng tới 5,55 điểm, từ 10,25 điểm (năm 2024) lên 15,8 điểm (năm 2025).

Một số trường khác cũng tăng mạnh như trường THPT Phước Hòa với 3,05 điểm, trường THPT Nguyễn Huệ tăng 2,65 điểm, trường THPT Bình Phú và trường THPT Bàu Bàng cùng tăng 1,7 điểm.

Riêng tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trong hai năm 2024 và 2025, cách tính điểm xét tuyển có sự khác nhau. Tuy vậy, mặt bằng chung điểm chuẩn năm 2025 vẫn nhỉnh hơn so với năm 2024 nhưng không tăng đột biến. Một số trường thường có điểm chuẩn cao tại khu vực này là trường THPT Vũng Tàu, trường Trần Nguyên Hãn, trường Nguyễn Huệ,…

Ảnh: H2Team Học Đường.

Bước sang mùa tuyển sinh 2026, cuộc đua vào lớp 10 công lập tại TP.HCM mới được đoán sẽ “vô cùng gây cấn” khi số lượng học sinh tham gia tuyển sinh năm nay tăng mạnh.

Sau kỳ thi, nhiều thí sinh nhận xét đề năm nay khá “dễ thở”, có nhiều câu cơ bản để lấy điểm. Tuy nhiên, cả ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh vẫn có những câu hỏi phân hóa, đề thi định hướng Chương trình GDPT 2018 đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức và biết vận dụng linh hoạt.

Theo nhận định của nhiều giáo viên, điểm chuẩn lớp 10 công lập năm nay có thể tăng nhẹ, dao động khoảng 0,25 - 2 điểm tùy trường. Mức tăng giảm cụ thể còn tùy thuộc vào số lượng nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh và mức độ cạnh tranh tại từng khu vực.