Nam sinh THPT chuyên Sơn Tây xuất sắc thắng cuộc thi Tuần Olympia 2026

HHTO - Lê Nguyễn Nam Sơn đã xuất sắc trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đón chào sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Duy Phước (trường THPT Lý Nam Đế - Thái Nguyên), Lê Nguyễn Nam Sơn (trường THPT chuyên Sơn Tây - Hà Nội), Nguyễn Khả Vinh (trường THPT chuyên Bến Tre - Vĩnh Long) và Lê Xuân Anh Dũng (trường THPT Ngọc Lặc - Thanh Hóa).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ vòng Khởi động, cuộc thi đã diễn ra vô cùng gay cấn với màn rượt đuổi điểm số. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Nam Sơn dẫn đầu với 70 điểm, đứng thứ hai là Khả Vinh với 45 điểm, tiếp theo đó là Anh Dũng với 35 điểm và Duy Phước 20 điểm.

Bốn nam sinh trong phần thi Khởi động.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 9 chữ cái, ngay sau khi dữ liệu từ hàng ngang thứ ba được mở ra, Nam Sơn đã nhanh chóng nhấn chuông, giành lấy cơ hội đưa ra đáp án chính xác. Với từ khóa "Tô Ngọc Vân", Nam Sơn đã bứt phá vươn lên dẫn đầu với 120 điểm. Theo sau là Khả Vinh với 65 điểm, Anh Dũng có 55 điểm và Duy Phước với 20 điểm.

Từ khóa "Tô Ngọc Vân" đã giúp Nam Sơn vươn lên dẫn đầu với 120 điểm sau vòng thi Vượt chướng ngại vật.

Đến với vòng Tăng tốc, các thí sinh đã có sự bứt phá điểm số. Nam Sơn vẫn giữ phong độ với 220 điểm, theo sau là Khả Vinh với 195 điểm sau màn rượt đuổi, Anh Dũng đứng thứ ba với 135 điểm và cuối cùng là Duy Phước với 40 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Tăng tốc.

Tại phần thi Về đích, Nam Sơn đã lựa chọn gói 20 - 30 - 20 điểm. Câu đầu tiên, nam sinh đã đánh mất cơ hội giành được 20 điểm khi trả lời sai. Câu hỏi thứ hai, bạn đã đưa ra đáp án chính xác. Nhưng đến câu hỏi thứ ba, Nam Sơn lại một lần nữa không thể đưa ra kết quả đúng, đánh mất 20 điểm. Kết thúc phần thi, Nam Sơn có 250 điểm.

Màn thể hiện của Nam Sơn trong phần thi Về đích.

Khả Vinh lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu, Khả Vinh đã để mất cơ hội giành điểm vào tay Nam Sơn. Câu hỏi thứ hai với ngôi sao hi vọng, Khả Vinh vẫn chưa thể giành được 20 điểm. Đến câu hỏi thứ ba, Khả Vinh đã đem về cho mình 20 điểm khi nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác. Cuối cùng, Khả Vinh trở về vị trí của mình với 205 điểm.

Khả Vinh nhanh chóng gia tăng điểm số sau phần thi Về đích.

Trong phần thi của mình, Anh Dũng lựa chọn gói câu hỏi 30 - 20 - 30 điểm. Câu hỏi đầu tiên đã gây khó khăn cho cả Anh Dũng và 3 thí sinh còn lại. Ở câu hỏi thứ hai, nam sinh đã để vụt mất cơ hội giành điểm khi Nam Sơn đưa ra câu trả lời chính xác. Đến câu hỏi cuối cùng với ngôi sao hi vọng, Anh Dũng đã đánh mất điểm vào tay Khả Vinh một cách đầy tiếc nuối. Kết thúc phần thi, Anh Dũng đạt được 75 điểm.

Anh Dũng trong phần thi Về đích.

Duy Phước lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, cả Duy Phước và Nam Sơn đều không thể đưa ra đáp án đúng. Cậu bạn đã tìm lại phong độ khi trả lời chính xác câu hỏi số hai. Ở câu hỏi thứ ba, Duy Phước một lần nữa giành được 20 điểm. Với hai câu trả lời chính xác, nam sinh đã kết thúc phần thi với 70 điểm.

Duy Phước trong phần thi Về đích.

Kết quả chung cuộc, màn thể hiện xuất sắc đã giúp Lê Nguyễn Nam Sơn (trường THPT chuyên Sơn Tây - Hà Nội) trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 270 điểm.

Nam Sơn trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3.

Về nhì là Nguyễn Khả Vinh (trường THPT chuyên Bến Tre - Vĩnh Long) với 205 điểm. Đứng thứ ba là Lê Xuân Anh Dũng (trường THPT Ngọc Lặc - Thanh Hóa) với 75 điểm. Cuối cùng là Nguyễn Duy Phước (trường THPT Lý Nam Đế - Thái Nguyên 70 điểm sát nút.