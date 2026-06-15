Học bổng Chính phủ New Zealand 2026: Mang bản lĩnh Việt đến lớp học tương lai

Từ 34 suất học bổng danh giá đến những câu chuyện dám bước ra khỏi vùng an toàn, Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) 2026 không chỉ mở cánh cửa đến New Zealand mà còn trao cơ hội để teen Việt rèn luyện tư duy, kỹ năng và bản lĩnh cần thiết trong kỷ nguyên AI.

Gen Alpha nhận "vé thông hành" đến xứ Kiwi

Buổi lễ vinh danh và trao chứng nhận cho 27 tân chủ nhân học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) 2026 và 7 học sinh xuất sắc nhận học bổng do các trường New Zealand trao tặng đã diễn ra tại khách sạn Caravelle Saigon.

Kể từ lần đầu triển khai vào năm 2019, chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) đã mở rộng cánh cửa du học cho hơn 100 học sinh Việt Nam. Đây là một trong những học bổng danh giá ở bậc phổ thông, hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên tại New Zealand và giúp học sinh tiếp cận môi trường giáo dục đề cao tư duy độc lập, sáng tạo và phát triển toàn diện.

Từ ngày 15/6/2026 đến hết ngày 14/8/2026, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) nhận đơn ứng tuyển đợt 2 cho 29 suất học bổng và các suất học bổng trường dành cho học sinh vừa hoàn thành lớp 8, 9, 10 với cơ chế nộp trước, xét tuyển trước. Tìm hiểu học bổng trên cổng thông tin chính thức: https://nzschoolscholarships.com.vn/

27 tân chủ nhân học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) 2026 và 7 học sinh xuất sắc nhận học bổng do các trường New Zealand trao tặng.

Sự hiện diện của đại diện các trường trung học hàng đầu New Zealand đã đánh dấu cột mốc mở đầu cho hành trình học tập của những chủ nhân học bổng năm nay.

Ông Ben Burrowes (Giám đốc Khu vực Châu Á, Cơ quan Giáo dục New Zealand).

Năm nay, có 56 trường học trên khắp New Zealand tham gia vào chương trình NZSS - đây con số cao nhất từ trước đến nay, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ và cam kết của ngành giáo dục New Zealand luôn chào đón và trân trọng trân trọng thế mạnh học thuật, sự tò mò hiếu kỳ và đa dạng văn hóa mà học sinh Việt Nam mang lại. ​Ông Ben Burrowes (Giám đốc Khu vực Châu Á,

Cơ quan Giáo dục New Zealand)

Từ Việt Nam đến New Zealand:

Mang theo gì ngoài hành lý?

27 chủ nhân học bổng NZSS và 7 chủ nhân học bổng trường tại New Zealand năm nay có nhiều đại diện đến từ nhiều tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, Đắk Lắk, Cần Thơ hay An Giang. Dù xuất phát từ những môi trường học tập khác nhau, các bạn đều gặp nhau ở tinh thần sẵn sàng bước ra thế giới và chinh phục những cơ hội mới.

Bên cạnh những chứng chỉ cần thiết và khả năng tiếng Anh, các ứng viên Gen Alpha năm nay được yêu cầu gửi một video ngắn thể hiện lý do tại sao bản thân xứng đáng nhận học bổng.

​Bạn Nguyễn Mạnh Mộc Anh.

​Bạn Nguyễn Mạnh Mộc Anh (chủ nhân học bổng NZSS 2026, nhập học trường Trung học nữ sinh Palmerston North Girls' High School) tâm đắc: "Mình rất mong đợi được gặp chim Kiwi, một loài chim không biết bay nhưng lại là biểu tượng của New Zealand. Mình nhận ra, không nhất thiết phải biết bay mới trở nên đặc biệt. Và điều đó cũng truyền cảm hứng cho mình thực hiện video ngắn. Việc quay hay dựng clip đều không khó, điều khó là mình có dám thử, dám tin vào bản thân để thể hiện nguyện vọng của mình hay không".

Bạn Trương Quang Thắng (thứ hai bên phải) và gia đình.

Bạn Trương Quang Thắng (chủ nhân học bổng NZSS, nhập học Trường Pompallier Catholic College) chia sẻ: “Bí quyết lớn nhất để mình chinh phục học bổng là vượt qua nỗi sợ người lạ để tự lập hơn, sẵn sàng giao tiếp, kết nối với các thầy cô, anh chị và các bạn. Vì mình đã được trải nghiệm học tập và sinh hoạt trong một tuần Summer Camp tại trường Pompallier Catholic College nên mình đã chọn trường làm điểm đến."

Lớp học của những kỹ năng không thể thay thế

Trong bối cảnh AI đang thay đổi cách học tập, làm việc và giải quyết vấn đề của học sinh, theo ông Scott James - Tổng Lãnh sự New Zealand tại Việt Nam, AI không đơn thuần là một bước phát triển công nghệ, mà là một cơ hội để tư duy lại về các kỹ năng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai. Dù trí tuệ nhân tạo có thể tự động hóa một số tác vụ nhất định nhưng các phẩm chất như tư duy phản biện, sự sáng tạo, hợp tác và thấu cảm càng có giá trị hơn.

Ông Scott James - Tổng Lãnh sự New Zealand tại Việt Nam (phải).

Các trường học và tổ chức giáo dục của xứ sở Kiwi đang tích cực tích hợp năng lực số, các công nghệ mới nổi và việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm vào trải nghiệm học tập. Học sinh biết cách đặt câu hỏi, đánh giá và áp dụng thông tin, kết hợp năng lực công nghệ với khả năng thích ứng của con người.

New Zealand còn là quốc gia đầu tiên thiết lập chiến lược phúc lợi toàn diện và ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử về Chăm sóc Nhân đạo (Pastoral Code of Conduct) dành cho học sinh quốc tế ở mọi lứa tuổi và các cấp học.