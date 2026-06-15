Say Hi Rực Rỡ tập 2: WEAN LE khen ngợi Đức Phúc, Dương Domic "sợ" Dương Lâm

HHTO - Tập 2 Say Hi Rực Rỡ đưa dàn Anh trai bước vào những thử thách khắc nghiệt hơn, từ hành trình chinh phục Đỉnh Đá Trắng đến những tình huống "dở khóc dở cười" giữa rừng sâu.

Tập 2 Say Hi Rực Rỡ tiếp tục đưa dàn Anh trai bước sâu hơn vào hành trình sinh tồn tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai). Sau những bỡ ngỡ ban đầu, các thành viên dần thích nghi với cuộc sống giữa đại ngàn, nhưng cũng bắt đầu đối mặt với hàng loạt thử thách thể lực không hề dễ dàng.

Bên cạnh đó, nhiều tình huống "dở khóc dở cười" liên tiếp xuất hiện, giúp khán giả nhìn thấy những khía cạnh rất khác của các nghệ sĩ ngoài sân khấu.

Tập 2 mở ra một ngày mới sau đêm đầu tiên sinh hoạt giữa rừng. Tạm rời xa điện thoại, mạng xã hội và những tiện nghi quen thuộc, các thành viên bắt đầu thích nghi với nhịp sống hoàn toàn khác biệt giữa thiên nhiên.

Không lâu sau đó, các thành viên tiếp tục bước vào thử thách lớn nhất của tập phát sóng khi được chia thành hai nhóm để khám phá những cung đường đặc trưng của Kon Ka Kinh. Nhóm gồm WEAN, HURRYKNG, Đức Phúc, Hùng Huỳnh, Pháp Kiều và JSOL nhận nhiệm vụ chinh phục Đỉnh Đá Trắng - một trong những cung đường có địa hình phức tạp với nhiều đoạn dốc cao, cây đổ và thảm thực vật rậm rạp. Ở hướng ngược lại, nhóm Lê Dương Bảo Lâm, Isaac, Dương Domic, Nicky và RHYDER lựa chọn hành trình khám phá Thác Ba Tầng nguyên sơ.

Dàn Anh trai chia làm hai nhóm thực hiện nhiệm vụ "hệ thống".

Đức Phúc và Pháp Kiều trở thành hai cái tên gặp nhiều khó khăn nhất khi liên tục phải vượt qua những con dốc dựng đứng giữa rừng. Trước địa hình hiểm trở và quãng đường kéo dài, cả hai nhiều lần phải dừng lại để lấy lại sức. Có thời điểm Đức Phúc và Pháp Kiều gần như kiệt sức vì phải liên tục leo dốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên thay vì bỏ cuộc, cả hai vẫn kiên trì bám sát đồng đội để hoàn thành thử thách. Đáng chú ý, nếu ở tập trước Đức Phúc và Pháp Kiều liên tục tạo nên những màn đấu khẩu hài hước thì sang tập 2, bộ đôi lại cho thấy sự gắn kết rõ rệt hơn. Nhiều khán giả thậm chí còn thích thú nhận xét cả hai "chúng mình có nhau", luôn động viên và hỗ trợ nhau trong những thời điểm khó khăn nhất.

Đức Phúc và Pháp Kiều cho thấy những khía cạnh khác trong quá trình thực hiện thử thách.

Bên cạnh đó, WEAN LE cũng trở thành một trong những nhân tố nổi bật của hành trình chinh phục Đỉnh Đá Trắng. Trước địa hình dốc cao và nhiều đoạn đường khó đi, nam rapper liên tục hỗ trợ Đức Phúc và Pháp Kiều, từ việc động viên tinh thần đến chủ động dìu đỡ khi cả hai có dấu hiệu xuống sức.

Sự quan tâm của WEAN LE khiến nhiều khán giả ví anh như "cứu tinh" của bộ đôi trong suốt hành trình leo núi.

Không chỉ ghi điểm bởi tinh thần đồng đội, WEAN LE còn cho thấy sự thay đổi trong mối quan hệ với Đức Phúc sau những ngày cùng sinh hoạt giữa rừng. Hành trình sinh tồn lần này đã giúp hai thành viên I'm Thinking About You hiểu nhau hơn. Chính Đức Phúc và WEAN LE cũng thừa nhận đã khám phá thêm nhiều khía cạnh mới của đối phương sau khi đồng hành cùng nhau trong rừng.

WEAN LE dành lời khen cho "Dành Dành" Đức Phúc.

Bên cạnh những thử thách thể lực, HURRYKNG tiếp tục là một trong những "cây hài" nổi bật của tập phát sóng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả thích thú nhận xét nam rapper thường xuyên rơi vào trạng thái "mất kết nối" với phần còn lại của thế giới khi liên tục tung ra những câu nói hoặc mảng miếng khiến các thành viên phải "đứng hình mất 5s" vì không hiểu.

Nam rapper liên tục tạo ra các tình huống hài hước bằng lối tung hứng có phần "tẻn tẻn" nhưng rất riêng của mình.

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh lầy lội, HURRYKNG lại cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác khi bước vào thử thách. Nam rapper trở thành một trong những thành viên chững chạc và trách nhiệm nhất nhóm khi có những khoảnh khắc giải quyết vấn đề, giữ nhịp di chuyển cho cả đội,... xứng danh một "trụ cột" đáng tin cậy trong hành trình này.

HURRYKNG cũng vượt qua thử thách rất tốt.

Nếu địa hình hiểm trở của Kon Ka Kinh khiến các Anh trai nhiều lần xuống sức, thì với không ít thành viên, "nỗi sợ" lớn nhất trong tập phát sóng lại mang tên Lê Dương Bảo Lâm. Với loạt thử thách và tình huống bất ngờ liên tục được tạo ra, nam diễn viên gần như trở thành "khắc chế cứng" của các Anh trai, đặc biệt là Dương Domic.

Dương Domic﻿ "bật chế độ dè chừng" với Dương Lâm.

Dương Lâm khiến hành trình khám phá rừng nguyên sinh lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Nhiều khán giả thậm chí hài hước nhận xét rằng vượt dốc hay băng rừng có thể chưa phải thử thách khó nhất, bởi việc đối phó với năng lượng "7749 trò" của Dương Lâm mới thực sự là bài toán khiến các Anh trai phải đau đầu.

Dương Lâm liên tục đưa ra những thử thách "khó đỡ".

Không chỉ mang đến những thử thách sinh tồn khắc nghiệt, tập 2 Say Hi Rực Rỡ còn giúp khán giả nhìn thấy những phiên bản rất khác của dàn Anh trai. Đặc biệt, hành trình tại Kon Ka Kinh đang dần kéo các thành viên lại gần nhau hơn. Khi những thử thách phía trước được dự báo sẽ còn khó khăn hơn, khán giả cũng đang chờ đợi xem các Anh trai sẽ tiếp tục bộc lộ thêm những khía cạnh bất ngờ nào trong chặng đường sinh tồn sắp tới.