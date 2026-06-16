Concert Thanh Xuân: Lỡ đợt đăng ký này còn cơ hội "săn vé" khác, cẩn thận scam vé

HHTO - Concert Thanh Xuân là chương trình miễn phí dành cho giới trẻ với nhiều đợt/ phương thức nhận vé. Đừng vội hỏi nhượng vé (vé pass) nếu bạn bỏ lỡ đợt đăng ký đầu tiên.

Sáng 16/6, nền tảng LaSoong đã triển khai đợt đăng ký vé đợt 1 cho concert Thanh Xuân, ghi nhận sự quan tâm đông đảo từ dân mạng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm mở cổng đăng ký, đội ngũ kỹ thuật LaSoong ghi nhận sự cố tấn công từ chối dịch vụ, khiến việc truy cập của khán giả gặp khó khăn.

Ngay sau đó, đội ngũ kỹ thuật đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý, khôi phục hệ thống và mở lại đăng ký. Đến 12h cùng ngày, nền tảng đã phát hành hết số lượng vé trong ngày theo kế hoạch của Ban tổ chức. Phía LaSoong rất mong nhận được sự thông cảm của khán giả về sự cố ngoài mong muốn này.

Concert Thanh Xuân trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội.

Hàng nghìn fangirl/ fanboy đã sở hữu tấm vé đầu tiên đến với concert Thanh Xuân. Nếu lỡ nhịp ở đợt 1, khán giả có thể tranh thủ đăng ký vé ở các đợt tiếp theo.

Đăng ký vé concert Thanh Xuân đợt 2 sẽ bắt đầu lúc 8h sáng 17/6 (tức ngày mai).

Hướng dẫn đăng ký chi tiết và lưu ý quan trọng, mời xem tại đây.

Mọi thắc mắc về vé concert cần hỗ trợ, mời bạn liên hệ trực tiếp qua fanpage hoặc hotline của nền tảng LaSoong.

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại họp báo công bố concert Thanh Xuân, đại diện Ban tổ chức cho biết vé sẽ được mở thành nhiều đợt đăng ký. Ngoài vé điện tử (QR code) đăng ký qua LaSoong, Ban tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động phân phối vé theo nhiều hình thức, sẽ được công bố qua các kênh truyền thông chính thức của Ban tổ chức trong thời gian tới.

Vì vậy, khán giả không nên vì FOMO hay sốt ruột do bỏ lỡ đợt đăng ký vé đầu tiên mà vội tìm vé nhượng/ bán lại (pass) từ bên thứ ba, cẩn trọng để bản thân không trở thành nạn nhân của các chiêu trò "thổi giá", lừa đảo, trục lợi.