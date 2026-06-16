Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Video World Cup: Pha cứu thua khiến thủ môn Cape Verde được cả thế giới chú ý

Thục Hân

HHTO - Trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha với những pha cứu thua ngoạn mục đã khiến thủ môn Vozinha của Cape Verde trở thành hiện tượng toàn cầu. Một video cứu thua xuất sắc của anh đang được chia sẻ rộng rãi, người xem không thể nghĩ rằng anh đã 40 tuổi.

Tóm tắt nhanh:

· Vozinha trở thành "hiện tượng" sau màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với Tây Ban Nha ở World Cup 2026.

· Thủ môn 40 tuổi thực hiện 7 pha cứu thua và giữ sạch lưới trong trận hòa lịch sử của Cape Verde.

· Lượng người theo dõi trên Instagram của anh tăng từ khoảng 46.000 lên hàng triệu chỉ sau vài giờ.

Một trận đấu làm thay đổi tất cả

Chỉ trong vài giờ sau trận hòa 0-0 giữa Cape Verde và Tây Ban Nha tại World Cup 2026, thủ môn Vozinha của Cape Verde đã trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Những video, hình ảnh ghi lại các pha cứu thua xuất sắc của thủ thành 40 tuổi liên tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng. Trong trận đấu diễn ra đêm 15/6 (giờ Việt Nam), các cầu thủ Tây Ban Nha đã tung ra hàng loạt cú dứt điểm, nhưng đều không thể đánh bại Vozinha.

Đây là video một pha cứu thua xuất sắc của Vozinha: (Nguồn: VTV).

Theo ESPN, Vozinha đã thực hiện 7 pha cứu thua trong trận đấu với Tây Ban Nha và được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Từ người hùng sân cỏ đến hiện tượng trên mạng xã hội

Theo Yahoo! Sport, tài khoản Instagram của Vozinha chỉ có khoảng 45.000 người theo dõi trước giờ bóng lăn. Sau trận đấu, con số này tăng vọt lên 2,7 triệu và vẫn tiếp tục tăng theo giờ.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng màn trình diễn của Vozinha không hề thua kém những thủ môn đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Thủ môn Cape Verde trở thành hiện tượng mạng sau trận đấu với Tây Ban Nha
Thủ môn Vozinha (trái), sau trận đấu Tây Ban Nha - Cape Verde tại World Cup 2026. Ảnh: Erik S. Lesser/ AP.

Đối với Cape Verde, quốc gia lần đầu góp mặt ở World Cup, trận hòa trước một ứng viên vô địch như Tây Ban Nha là cột mốc lịch sử, trong đó có công rất lớn của Vozinha.

Và giữa một giải đấu quy tụ những ngôi sao lớn nhất thế giới, hình ảnh một thủ môn 40 tuổi lần đầu dự World Cup, tỏa sáng và bật khóc sau trận đấu đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với người hâm mộ.

ft1483.jpg
Thục Hân
#thủ môn Vozinha #thủ môn Cape Verde #Tây Ban Nha Cape Verde #World Cup 2026 #pha cứu thua #cầu thủ nổi tiếng sau một đêm #thủ môn 40 tuổi #vòng bảng world cup 2026

Xem thêm

Chủ đề

HẬU TRƯỜNG WORLD CUP 2026

HẬU TRƯỜNG WORLD CUP 2026

Cùng chuyên mục