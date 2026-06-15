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Video khiến nhiều người xem lại vẫn nhầm: Đàn chim đang trôi hay đứng yên?

Thục Hân

HHTO - Một đoạn video về đàn diệc xám đang khiến cư dân mạng Trung Quốc xem đi xem lại: Bởi ai nhìn cũng nghĩ những con chim đang di chuyển theo dòng nước, nhưng sự thật là thế nào?

Tóm tắt nhanh:

· Nhiều người ban đầu tưởng đàn chim đang trôi theo dòng nước, nhưng chúng thực ra đứng yên.

· Dòng nước chuyển động liên tục tạo ra một dạng ảo ảnh thị giác.

· Kiểu ảo ảnh này có thể gọi là "chuyển động cảm ứng".

Đoạn video khiến nhiều người nhầm lẫn

Một đoạn video về đàn diệc xám đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc vì nó dường như gây ảo giác: Nhiều người mới xem đều nghĩ rằng những con chim đang trôi theo dòng nước. Nhưng hóa ra không phải.

Đây là video:

Nguồn: CGTN.

Theo giải thích của trang CGTN, những con diệc này hoàn toàn bất động. Ảo giác chuyển động được tạo ra bởi dòng nước chảy xiết, khiến những con chim bất động lại trông như đang trôi nổi.

Đoạn video được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, ở mỗi trang lại nhận hàng nghìn bình luận. Nhiều người viết rằng họ phải rất tập trung, nhìn kỹ mới nhận ra đúng là những con chim đang đứng yên.

Đây là một dạng ảo ảnh thị giác

Hiện tượng "nhìn nhầm" trên có thể được giải thích bằng khái niệm "chuyển động cảm ứng" - một kiểu ảo ảnh thị giác. Theo giải thích của trường ĐH Hanover (Mỹ), điều này có nghĩa là một vật thể chuyển động có thể khiến một vật thể khác trông như đang chuyển động.

Ví dụ phổ biến về chuyển động cảm ứng là sự chuyển động theo một hướng của những đám mây vào buổi tối có thể khiến bạn tưởng như Mặt Trăng đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Hình minh họa ảo ảnh thị giác Mặt Trăng và mây
Hình minh họa đơn giản về ảo ảnh thị giác gọi là "chuyển động cảm ứng" với Mặt Trăng và những đám mây. Ảnh: Eyeson Jason.

Sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc của loài diệc

Diệc thường được ví là những thợ săn lão luyện và kiên nhẫn, có thể đứng yên như tượng khi săn mồi và có những cú mổ chính xác đáng kinh ngạc.

Đoạn video ấn tượng trên được miêu tả là "khi sự tĩnh lặng gặp gỡ chuyển động".

Còn bạn, lúc đầu, bạn có nhận ra là mắt mình đang bị "đánh lừa" không?

ft1483.jpg
Thục Hân
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