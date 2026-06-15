Hà Nội có thể mưa từ đêm nay, ngày mai nắng nóng kết thúc, nhiệt độ thế nào?

HHTO - Thời tiết Hà Nội vẫn nóng trong ngày 15/6 với nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 43 - 44 độ C. Nhưng nhiều mô hình dự báo rằng mưa có thể xuất hiện từ đêm nay; ngày 16/6, nắng nóng chấm dứt.

Tóm tắt nhanh: · Nhiều mô hình dự báo Hà Nội bắt đầu có mưa từ đêm 15/6. · Các dự báo hiện thống nhất rằng Hà Nội sẽ hết nắng nóng trong ngày 16/6. · Mức độ giảm nhiệt nhiều hay ít phụ thuộc đáng kể vào lượng mưa trong đêm nay đến sáng mai.

Hà Nội lại có một ngày nóng oi bức nữa với nhiệt độ cảm nhận chiều nay, 15/6, có thể lên tới 43 - 44oC. Vẫn biết mùa Hè thì nóng như vậy là chuyện thường xuyên nhưng… thật khó để "quen" nổi.

Tuy nhiên, các mô hình đã dự báo rằng đợt nắng nóng hiện tại sắp kết thúc khi Hà Nội có thể mưa từ đêm nay và nhiệt độ giảm dần trong ngày mai.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 15/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa có thể xuất hiện ở Hà Nội từ đêm 15/6

Phần lớn các mô hình dự báo hiện đều cho rằng Hà Nội có khả năng có mưa từ đêm nay. Tuy nhiên, mức độ mưa trong các dự báo vẫn là chưa chắc chắn.

Một số mô hình cho thấy Hà Nội có thể có mưa to trong đêm 15/6. Nhưng cũng có mô hình lại nghiêng về khả năng mưa ít, mà phải sang ngày 16/6 mới có mưa đáng kể hơn.

Mô hình GFS của Mỹ dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc vào sáng 16/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Ngày 16/6, nắng nóng kết thúc ở Hà Nội

Các mô hình hiện thống nhất trong dự báo rằng ngày 16/6, Hà Nội hết nắng nóng. Tuy nhiên, mức độ giảm nhiệt phụ thuộc vào việc mưa bắt đầu từ bao giờ và có nhiều không.

Nếu lượng mưa đêm nay và sáng mai ít, nhiệt độ cảm nhận chiều mai có thể vẫn ở mức 41 - 42oC, tức là giảm nhưng chưa rõ rệt.

Còn nếu mưa nhiều hơn, nhiệt độ cảm nhận chiều mai có thể xuống dưới ngưỡng 40oC và thời tiết sẽ đỡ nóng bức đáng kể.

Đợt giảm nhiệt sắp tới sẽ không được đến mức mát lạnh như tuần trước, khi có đợt không khí lạnh hiếm hoi. Tuy nhiên, ở thời điểm này của mùa Hè thì cứ đỡ nóng được một chút cũng là rất tốt rồi.