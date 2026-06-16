Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vì sao có người mơ thấy một nơi xa lạ rồi phát hiện nó có thật ngoài đời?

Thục Hân

HHTO - Nhiều người kể rằng họ mơ thấy một con đường, ngôi nhà hoặc thậm chí một địa chỉ cụ thể, rồi bất ngờ phát hiện nơi đó có thật ngoài đời. Hiện tượng này có phải là "điềm báo" hay có thể được giải thích bằng khoa học? Và liệu có nên tìm đến nơi đó không?

Tóm tắt nhanh:

· Nhiều người kể họ mơ thấy một địa chỉ hoặc địa điểm lạ rồi phát hiện nó có thật ngoài đời.

· Một trong những cách giải thích phổ biến là trí nhớ tiềm ẩn: Não bộ lưu giữ nhiều thông tin mà ý thức không ghi nhớ, rồi đưa vào giấc mơ.

· Chủ đề này được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội, nhưng chưa có bằng chứng khoa học xác nhận đây là hiện tượng siêu nhiên.

Một câu hỏi về giấc mơ lạ

Gần đây, trên mạng xã hội có người kể rằng họ mơ thấy một địa chỉ, và khi tỉnh dậy, tìm kiếm thì phát hiện ra địa chỉ đó có thật.

Dưới bài đăng này, rất nhiều người kể những trải nghiệm tương tự. Có những người kể rằng họ từng mơ thấy một con đường lạ hay một ngôi nhà không quen thuộc. Sau đó, khi tìm kiếm thì họ bất ngờ phát hiện rằng những nơi đó tồn tại thật ngoài đời.

Điều khiến nhiều người thấy khó hiểu là họ hoàn toàn không biết những địa chỉ hay địa điểm đó từ trước, vậy tại sao chúng lại xuất hiện trong giấc mơ?

một người nhớ lại địa chỉ xuất hiện trong giấc mơ
Một người viết câu hỏi trên mạng xã hội. Ảnh: Threads.

Não bộ có thể ghi nhớ nhiều hơn chúng ta tưởng

Theo trang Sleep Foundation, giấc mơ là những hình ảnh, suy nghĩ hoặc cảm xúc xuất hiện trong khi ngủ; và một trong những đặc điểm điển hình là các yếu tố của cuộc sống lúc thức được đưa vào nội dung giấc mơ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, não có thể kết hợp những mảnh ký ức, cảm xúc và thông tin đã được lưu trữ trước đó để tạo nên các bối cảnh mới trong mơ.

Những "mảnh" thông tin đó có thể ở trong "trí nhớ tiềm ẩn" hay "trí nhớ ngầm". Đó là một loại trí nhớ dài hạn, hoạt động một cách vô thức, theo trang dữ liệu nghiên cứu EBSCO. Trí nhớ tiềm ẩn có ảnh hưởng đến việc ra quyết định và hành vi nhưng thường thì con người không nhận thức được điều đó.

Minh họa hiện tượng mơ thấy địa điểm tồn tại ngoài đời thực
Đôi khi, những hình ảnh thoáng qua cũng được não bộ ghi nhớ dù một cá nhân không có ý thức về điều đó. Ảnh minh họa: Maskot/ Getty.

Điều này có nghĩa là con người có thể tiếp nhận và lưu giữ thông tin mà bản thân không nhớ rõ. Và não có thể lưu giữ những mảnh thông tin về một địa chỉ, ngôi nhà, hay khu phố nào đó đã từng xuất hiện thoáng qua trong cuộc sống thường ngày (trên bản đồ, mạng xã hội, ảnh chụp, phim, khi trò chuyện...) rồi đưa vào trong giấc mơ.

Có nên xem đó là một "lời nhắn" đặc biệt và tìm đến địa chỉ trong mơ?

Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào cho rằng việc mơ thấy một địa chỉ hay địa điểm có thật đồng nghĩa với khả năng nhìn thấy tương lai hoặc nhận được một thông điệp tâm linh, siêu nhiên, mặc dù có những người vẫn suy đoán theo hướng đó.

Vì vậy, thường thì không có lý do đặc biệt nào để đến hoặc không đến nơi mình đã thấy trong mơ.

Nếu nơi mơ thấy là một địa điểm công cộng, điểm du lịch, một di tích lịch sử…, thì việc đến thăm nơi đó cũng không khác gì việc đến thăm bất kỳ địa điểm nào khác.

Nhưng nếu địa chỉ mơ thấy là nhà riêng hay một khu vực hạn chế qua lại thì giấc mơ cũng không phải là lý do chính đáng để tìm đến đó.

Hình ảnh tượng trưng cho một con đường lạ xuất hiện trong giấc mơ
Một hình ảnh mà một người nhìn thấy từ rất lâu và đã quên cũng có thể xuất hiện trong mơ. Ảnh minh họa: Laurie Noble/ Getty.

Các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh, một hoặc vài giấc mơ không phải là cơ sở đáng tin cậy để đưa ra những quyết định quan trọng. Nên nếu muốn đến bất kể nơi nào không quen thuộc, thì nên rủ người thân, bạn bè đi cùng chứ không nên đi một mình. Đó là vì lý do an toàn chứ không phải lý do siêu nhiên.

Nói chung, những giấc mơ lạ có thể không phải là lời tiên tri hay nhắn nhủ, nhưng cho thấy trí nhớ và trí tưởng tượng của con người phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều.

ft1483.jpg
Thục Hân
#mơ thấy địa chỉ lạ #giấc mơ lạ #mơ thấy nơi chưa từng đến #trí nhớ tiềm ẩn #giải mã giấc mơ #hiện tượng tâm lý #giấc mơ và não bộ #mơ thấy địa chỉ #mơ thấy một địa điểm #trí nhớ ngầm

Xem thêm

Cùng chuyên mục