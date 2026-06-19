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Lộ diện gương mặt được đích thân Tom Holland đề cử kế nhiệm vai Người Nhện

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Trong lúc chuẩn bị trở lại với vai Peter Parker trong "Spider-Man: Brand New Day", Tom Holland đã bất ngờ chia sẻ cái tên mà anh cho rằng có thể trở thành người kế nhiệm "Spider-Man trong tương lai". Đó là Owen Cooper, diễn viên "nhí" đang nhận được nhiều chú ý sau thành công của loạt phim "Biến cố tuổi thành niên".

Trong cuộc phỏng vấn với Esquire, Tom Holland cho biết anh đánh giá cao tài năng của Cooper và tin rằng nam diễn viên trẻ có đủ tiềm năng để đảm nhận vai Người Nhện sau này.Owen Cooper sẽ rất phù hợp. Cậu ấy cực kỳ tài năng và đang là cái tên được nhắc đến rất nhiều ở thời điểm hiện tại”, Holland nói.

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Tom Holland đề cử Owen Cooper làm Người Nhện kế nhiệm.

Owen Cooper hiện là một trong những gương mặt được chú ý nhất tại Hollywood. Ở tuổi 16, sao nam người Anh gây tiếng vang với vai Jamie Miller trong loạt phim ngắn Adolescence (Biến cố tuổi thành niên) của Netflix. Màn thể hiện này giúp Cooper liên tiếp lập nên nhiều cột mốc đáng chú ý, trong đó có danh hiệu nam diễn viên trẻ nhất từng giành giải Emmy vào năm 2025 và người trẻ tuổi nhất chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng truyền hình tại Quả Cầu Vàng 2026.

Sau thành công của Adolescence, Cooper tiếp tục xuất hiện trong các dự án như Wuthering Heights và series Film Club. Cậu cũng được xác nhận góp mặt trong phim chính kịch lịch sử Cry To Heaven của đạo diễn Tom Ford, dự kiến ra mắt năm 2027.​

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Diễn xuất gây ấn tượng của Owen trong "Adolescence". Ảnh: Netflix

Về phía Tom Holland, anh là diễn viên thứ ba đảm nhận vai Spider-Man trên màn ảnh rộng trong thế kỷ 21, sau Tobey Maguire và Andrew Garfield. Holland lần đầu xuất hiện với tư cách Peter Parker trong Captain America: Civil War (2016), trước khi trở thành gương mặt đại diện của nhân vật qua các phim Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From HomeSpider-Man: No Way Home. Ngoài loạt phim riêng, anh còn góp mặt trong nhiều bom tấn của Vũ trụ Điện ảnh Marvel như Avengers: Infinity WarAvengers: Endgame.

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Tom Holland là thế hệ người nhện thứ ba trên màn ảnh rộng. Ảnh: ScreenRant

Sau gần một thập kỷ gắn bó với nhân vật, Holland thừa nhận anh không có ý định đóng Spider-Man mãi mãi. Tuy nhiên, nam diễn viên mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu này ở một vai trò khác sau khi rời vị trí diễn viên chính.

“Hệt như cách Robert Downey Jr. đã trở thành người cố vấn cho tôi trong ba bộ phim đầu tiên, tôi cũng muốn làm điều đó cho người tiếp theo”, Holland chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết anh muốn tham gia định hướng cho thế hệ Spider-Man kế tiếp, dù người đó là một Peter Parker mới hay một nhân vật khác trong gia đình Người Nhện như Miles Morales, Spider-Gwen hoặc Spider-Woman.

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Trong bài phỏng vấn với Esquire, Tom Holland cũng chính thức xác nhận việc anh và Zendaya đã bí mật kết hôn.

Trong thời gian tới, Holland sẽ tái xuất với Spider-Man: Brand New Day. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 31/7/2026, đánh dấu lần thứ tư nam diễn viên đảm nhận vai chính trong loạt phim riêng về Người Nhện, nối dài hành trình đã bắt đầu từ năm 2016.

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ĐÔNG MIÊN
#Tom Holland #Người Nhện #Owen Cooper #Spider-Man #Hollywood #Marvel #Adolescence #Biến cố tuổi thành niên

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