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Vietnam Wild Live: Khi rùa biển là nhân vật chính của buổi livestream

Trí Anh - Ảnh: VTV

HHTO - Các chương trình thế giới động vật của Việt Nam đã ít, một show truyền hình trực tiếp về nhiều loài vật thuộc loại quý hiếm lại càng gây tò mò hơn nhiều.

Các bộ phim tài liệu về thế giới hoang dã luôn có sức hút cực mạnh với giới trẻ, vì có biết bao nhiêu điều lạ lùng chúng ta chưa hề biết tới. Lâu nay, khán giả vẫn thường nhắc tới những câu chuyện thế giới động vật ở nước ngoài, bởi thể loại này của Việt Nam vẫn còn rất ít ỏi.

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Lần đầu tiên động vật có hẳn show truyền hình trực tiếp ở Việt Nam.

Nhưng sắp tới đây, dự án Vietnam Wild Live sẽ mang lại cho bạn cái nhìn rất khác về dòng phim thế giới động vật của nước ta. Không phải là những thước phim đã dựng sẵn, Vietnam Wild Live sẽ truyền hình trực tiếp, đưa những loài vật hoang dã thành nhân vật chính của những buổi chiếu không hề có kịch bản, khán giả được đồng hành trực tiếp cùng những câu chuyện đang diễn ra trong tự nhiên.

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Mọi thứ diễn ra tự nhiên không hề có kịch bản.

Điều đặc biệt nhất của thể loại này là không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Một tổ rùa có thể bắt đầu nở. Một chim non có thể sẽ ra đời, hay lần đầu tiên đứng trên mép tổ. Một con đại bàng có thể xuất hiện trên bầu trời. Tất cả đều là những khoảnh khắc thật và khán giả không cần nghe người khác kể, ghép nối mà được tự mình chứng kiến theo dõi.

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Chương trình được quay tại Côn Đảo.

Chương trình này được VTV ấp ủ từ nhiều năm trước, đến bây giờ mới có thể thực hiện với điểm đến đầu tiên được lựa chọn là Côn Đảo, nơi lưu giữ nguồn tài nguyên đa dạng sinh học vô cùng quý giá của đất nước. Phiên live sẽ được truyền liên tục từ nhiều camera chuyên dụng cũng như camera theo dõi và bẫy ảnh trên các đảo thuộc vườn Quốc gia Côn Đảo như hòn Bảy Cạnh, hòn Trứng, hòn Tre lớn, hòn Tre nhỏ…

Trong khung giờ 12h30-14h30 từ ngày 25/6 đến 30/6/2026, bạn hãy mở VTVgo và chúng ta sẽ được hồi hộp theo dõi những quả trứng đang chờ ngày nở, những con non đang học cách lớn lên, những thử thách tự nhiên ngay trong những hành vi bình thường nhất…

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Trí Anh - Ảnh: VTV
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