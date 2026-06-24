Ca khúc "Đấng Sinh Thành" của Sơn.K truyền lửa cho fanbase lan tỏa yêu thương

HHTO - Lấy cảm hứng từ ca khúc “Đấng Sinh Thành” của Sơn.K, mới đây, fanbase Hoa Quả Sơn.K cùng The CAPOs và Đài Tiếng Nói Kẹp Đàn đã chung tay thực hiện dự án “Uống Nước Nhớ Nguồn” vào đúng Ngày của Cha.

Tiếp nối dự án Chắp Cánh cùng Sơn.K - tài trợ máy lọc nước cho Làng trẻ SOS Việt Trì (Phú Thọ), mới đây, các thành viên trong fanbase Hoa Quả Sơn.K đã lên ý tưởng thực hiện project Uống Nước Nhớ Nguồn - tặng nước mát và khăn lạnh cho các chú, các anh shipper trong Ngày của Cha (21/6) vừa qua.

Project "Uống Nước Nhớ Nguồn" được thực hiện tại cả 3 miền trong Ngày Của Cha 21/6.

“Khoảnh khắc cả team được lắng nghe những giai điệu đầu tiên của ca khúc “Đấng Sinh Thành” mà Sơn.K thể hiện tại Fanmeeting Hello CAPO ở Hà Nội, mọi người đều lặng đi vì xúc động. Bài hát như một lời thức tỉnh, khiến chúng mình chợt nhận ra một thực tế khá chạnh lòng: Giữa rất nhiều ngày kỷ niệm rộn ràng trong năm, Ngày của Cha lại thường trôi qua một cách lặng lẽ và ít khi được chú ý đến”, team Hoa Quả Sơn.K chia sẻ.

Giai điệu ý nghĩa của Đấng Sinh Thành đã tiếp thêm động lực để các thành viên cốt cán của Hoa Quả Sơn.K mạnh dạn đưa ra ý tưởng: Tặng nước uống và khăn lạnh cho các chú, các anh shipper - những người cha vẫn đang cần mẫn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt của mùa Hè vào Ngày của Cha.

1000 phần quà gồm nước mát và khăn lạnh đã được các fansite CAPO dành tặng các bác tài.

Từ ý tưởng ban đầu của fanbase Hoa Quả Sơn.K, project Uống Nước Nhớ Nguồn đã trở thành dự án hợp tác ăn ý giữa các fansite trong Liên Minh CAPO, giúp project này được thực hiện tại cả ba miền.

Team The CAPOs tại đầu cầu Hà Nội, fansite Đài Tiếng Nói Kẹp Đàn tại Đà Nẵng đã đồng hành cùng team Hoa Quả Sơn.K tại TP.HCM biến ý tưởng trên giấy trở thành những trạm nước mát đầy ắp tình thân ngoài đời thực, trao 1.000 phần quà gồm nước mát và khăn lạnh tới tay các shipper.

“Với tụi mình, đây không chỉ là hoạt động của riêng một cá nhân hay tổ chức nào, mà là cái nắm tay thật chặt của cả cộng đồng những người yêu mến Sơn.K để cùng nhau làm nên điều ý nghĩa”, đại diện team Hoa Quả Sơn.K thổ lộ.

Các địa điểm bố trí trạm phát nước mát miễn phí đặt tại 3 miền.

Bạn Khúc Mai Phương - thành viên team thực hiện project "Uống Nước Nhớ Nguồn".

Bên cạnh món quà nhỏ gửi đến các shipper, team thực hiện dự án Uống Nước Nhớ Nguồn còn mong muốn hoạt động này là cánh tay nối dài, cùng ca khúc của Sơn.K khơi dậy tình yêu thương và sự biết ơn đấng sinh thành trong lòng mỗi người trẻ.

“Mình thấy đây là một hoạt động ý nghĩa, nên đã tham gia hoạt động phát nước miễn phí cho các bác tài xế nhân Ngày của Cha. Dù chỉ là những chai nước nhỏ, nhưng đó là cách mình gửi đi một lời cảm ơn tới những người lao động đang ngày ngày vất vả trên đường phố để lo cho cuộc sống.

Vào Ngày của Cha, mình đã gửi tới ba bài hát "Đấng Sinh Thành” thay lời yêu. Nhưng chắc chắn tới một ngày mình sẽ dám nói với ba là: “Cảm ơn ba vì tất cả những điều ba đã làm mà có thể con chưa từng nói ra. Mong ba luôn khỏe mạnh, ở bên con lâu thật lâu và mong ba biết rằng tất cả những hy sinh của ba, con sẽ luôn ghi nhớ”, bạn Khúc Mai Phương chia sẻ.

Lời chúc của Sơn.K dành cho Ngày của Cha.

Dự án “Uống Nước Nhớ Nguồn” ra đời từ sự đồng cảm. Team hy vọng một chút nước mát, một chút tấm lòng có thể làm dịu đi cái nắng gắt trên vai những người cha đang nhọc nhằn mưu sinh.

Ngoài nước và khăn lạnh được team Hoa Quả Sơn.K thiết kế riêng để gửi tặng các chú, các anh shipper; đối với các bạn fan đến check-in, team cũng chuẩn bị những phần quà nhỏ gồm banner kỉ niệm và móc khoá chibi xinh xắn. Đặc biệt hơn cả, các bạn fan còn được tặng một bông hoa hồng để khi trở về nhà có thể dành tặng và gửi lời thương đến cha của mình.

Những bông hoa hồng được dành tặng các CAPO khi tới check-in tại trạm phát nước mát.

Chia sẻ với Hoa Học Trò, team Hoa Quả Sơn.K cho biết các bạn đang trong giai đoạn ấp ủ và hoàn thiện kế hoạch cho 2 dự án thiện nguyện lớn, sẽ sớm được bật mí trong tháng 7 - tháng sinh nhật của Sơn.K:

“Thay vì những món quà vật chất xa xỉ, team muốn biến cột mốc ý nghĩa này thành những giá trị tốt đẹp lan tỏa đến cộng đồng. Chúng mình tin rằng, việc cùng nhau tạo nên những điều tử tế dưới danh nghĩa của anh chính là món quà sinh nhật trọn vẹn và ý nghĩa nhất mà các bạn fan có thể gửi tặng cho thần tượng của mình”.

Bên cạnh đó, Liên Minh CAPO cũng đang sẵn sàng tiếp ứng, đồng hành cùng Sơn.K trong chặng đường sắp tới tại Tinh Hà "Say Hi". Với sự tiếp sức bền bỉ, CAPO hi vọng "Anh trai" Sơn.K sẽ có tâm thế vững vàng và đạt kết quả thật xứng đáng tại sân chơi âm nhạc mới mẻ này.