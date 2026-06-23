Lee Yi Kyung bập bẹ nói tiếng Việt, giải cứu Hoàng Yến Chibi giữa đêm khuya

HHTO - Lần đầu kết hợp trên màn ảnh, Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi trở thành tâm điểm của dự án hợp tác Việt - Hàn "Mẹ Ơi, Về Nhà". Cả hai hứa hẹn tạo nên phản ứng hóa học đặc biệt khi cùng kể câu chuyện về những người trẻ lạc lõng đi tìm nơi thuộc về mình.

Mẹ Ơi, Về Nhà (tên tiếng Anh: Here I Am) là dự án điện ảnh tâm lý, chữa lành, xoay quanh Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) - một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc hơn 20 năm trước và được một người phụ nữ Việt Nam nhận nuôi. Sau khi mẹ nuôi Diễm Hạnh (Minh Hà) qua đời, anh quyết định mang tro cốt bà về quê hương, đồng thời bắt đầu hành trình tìm lại cội nguồn.

Trên hành trình đó, Huy Hoàng gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi) - một ca sĩ trẻ đang chật vật mưu sinh nơi đất khách. Cùng với những rắc rối, nợ nần và hiểm nguy do gã bạn thân giang hồ Park Ha (Choi Daniel) mang lại, Hoàng và My đã đồng hành cùng nhau trong một hành trình tìm lại bản ngã, xoa dịu những vết thương lòng của tuổi trẻ.

Trước khi tung trailer, ê-kíp từng gây chú ý bằng teaser hé lộ cảnh Huy Hoàng lên kế hoạch đưa tro cốt mẹ về Việt Nam. Anh đứng trước tấm bản đồ, cẩn thận đặt những chiếc ghim lên các thành phố duyên hải Nam Trung Bộ. Khoảnh khắc Lee Yi Kyung bập bẹ đánh vần tên các địa danh: Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Ninh Thuận, Vũng Tàu... bằng tiếng Việt lơ lớ khiến khán giả xiêu lòng vì quá dễ thương.

Khán giả Việt Nam vốn quen thuộc với một Lee Yi Kyung tấu hài trong bom tấn Bỗng Dưng Trúng Số, hay vai diễn phản diện nhưng hài hước trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Tuy nhiên, bước vào Mẹ Ơi, Về Nhà, nam diễn viên mang đến một màu sắc hoàn toàn khác khi hóa thân thành chàng trai luôn day dứt trước câu hỏi mình thuộc về đâu.

Nếu teaser ghi điểm bằng những khoảnh khắc nhẹ nhàng, trailer lại mở ra một bức tranh giàu cảm xúc hơn. Thước phim theo chân Huy Hoàng và Diễm My - hai người trẻ cô đơn đang vật lộn với cuộc sống nơi xứ người. Điểm nhấn của trailer là cuộc gặp gỡ giữa họ dưới ánh đèn của một cửa hàng tiện lợi 24/7, khi Diễm My bị nhóm côn đồ địa phương uy hiếp và được Huy Hoàng ra tay giải cứu.

Trailer khép lại bằng câu nói đầy xúc động: "Cảm ơn mẹ, vì đã là mẹ của con". Chi tiết này cho thấy Mẹ Ơi, Về Nhà không chỉ kể về hành trình tìm kiếm cội nguồn mà còn tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng.

Được định vị là bộ phim kể về "Thế hệ Cửa hàng tiện lợi", Mẹ Ơi, Về Nhà biến bối cảnh quen thuộc này thành một phép ẩn dụ thú vị cho những người trẻ hiện đại. Họ quẩn quanh trong vòng lặp mưu sinh, giống như những cửa hàng luôn sáng đèn 24/7, nhưng ẩn sâu bên trong lại là những tâm hồn trống rỗng và lạc lối.

Tác phẩm được cầm trịch bởi Đạo diễn Yun Byung Ki - Giám đốc Nghệ thuật kỳ cựu của Liên hoan phim Quốc tế Seoul. Nhà sản xuất của phim là Ahn Chul Ho - người từng tạo nên hiện tượng phòng vé Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037.

Bên cạnh đó, kịch bản phim được nhào nặn bởi biên kịch Kim Seong Tae - "bàn tay vàng" đứng sau 12:12 The Day - bộ phim từng bán hơn 13 triệu vé. Đặc biệt, phần hình ảnh của phim được chăm chút bởi Giám đốc Hình ảnh (D.O.P) Choi Yun Man - người đứng sau những khung hình đậm chất thơ của các phim truyền hình đình đám như Itaewon Class, My Mister, When Life Gives You Tangerines.