UPRIZE chạm mốc 10.000 album "THĂNG" được bán ra, hé lộ thông điệp sâu sắc

Ngày 21/6, UPRIZE đánh dấu cột mốc đáng chú ý trước thềm debut chính thức khi cán mốc 10.000 bản album vật lý THĂNG được bán ra. Thành tích này phần nào cho thấy độ chịu chi của RIZER (fandom của UPRIZE) cũng như các fandom quốc nội hiện tại.

Theo nhiều RIZER chia sẻ, cột mốc 10.000 album được thiết lập chỉ sau 3 đợt mở bán với tổng thời gian chưa đầy 24 giờ. Ở đợt đầu tiên ngày 15/6, album sold out chỉ sau 20 phút. Đợt thứ hai vào ngày 17/6 tiếp tục "cháy hàng" ngay trong giờ đầu tiên. Đến đợt mở bán thứ ba ngày 20/6, toàn bộ số lượng còn lại cũng nhanh chóng được bán hết.

Album đầu tay của 7 nghệ sĩ trẻ đã đạt nhiều thành tích ấn tượng. Ảnh: UPRIZE.

Không chỉ gây chú ý ở doanh số bán ra, THĂNG còn nhận nhiều phản hồi tích cực về thiết kế. Album gồm hai phiên bản Light và Dark với concept đối lập rõ rệt, được các RIZER dự đoán như hai mảnh màu sắc đại diện cho hai thái cực cảm xúc: Một bên mạnh mẽ và cá tính; bên còn lại gần gũi, mềm mại hơn. Thiết kế chỉn chu cũng góp phần khiến album vật lý trở thành món sưu tầm được fan săn đón.

Song song với những con số ấn tượng, UPRIZE cũng tiếp tục hé lộ thêm các mảnh ghép quan trọng của album debut THĂNG. Theo đó, THĂNG được xây dựng từ ý niệm về những mảnh ghép cảm xúc và bản ngã trôi lạc giữa không gian vô tận - một hành trình đi qua khoảng trống, va chạm và biến đổi để tìm lại những xúc cảm nguyên bản nhất bên trong mỗi con người.

"THĂNG không chỉ là một chuyến đi về phía trước, mà còn là hành trình trở về bên trong" - thông điệp ngắn gọn nhưng giàu tính gợi mở đã phần nào hé lộ thế giới quan mà UPRIZE muốn xây dựng ngay trong sản phẩm đầu tay. Đây không chỉ là câu chuyện về sự bứt phá hay trưởng thành, mà còn là hành trình đối diện với nội tâm, với những tổn thương, kỳ vọng và khát vọng tuổi trẻ.

Hai phiên bản đối lập trắng - đen của album đều được các RIZER săn đón. Ảnh: UPRIZE.

Nhóm cũng chính thức xác nhận lịch phát hành các nội dung thuộc album. Ca khúc đầu tiên sẽ ra mắt lúc 19h ngày 26/6, đánh dấu ngày ra mắt chính thức của UPRIZE. Tiếp đó, ca khúc thứ hai sẽ được phát hành vào 19h ngày 2/7, tiếp nối hành trình khám phá thế giới âm nhạc mà nhóm theo đuổi.

Sau những tín hiệu tích cực từ thị trường lẫn cộng đồng người hâm mộ, THĂNG đang được kỳ vọng trở thành một trong những màn debut đáng chú ý nhất của V-Pop mùa Hè năm nay, đồng thời là phép thử quan trọng cho tiềm năng phát triển lâu dài của UPRIZE.