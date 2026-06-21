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Nữ chính Phía Bên Kia Thành Phố càng đóng càng ổn, ai mà tin đây là vai diễn đầu tay?

Trí Anh - Ảnh: FBNV

HHTO - Từ chỗ không được khán giả đón chào, vai Tuyết Lan ngày càng được yêu thích trong "Phía Bên Kia Thành Phố" và cái tên Nguyễn Hòa Tú Quyên cũng được khán giả quan tâm.

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Ở những tập đầu Phía Bên Kia Thành Phố, khán giả từng mong nữ chính đừng xuất hiện. Lý do vì hai nam chính Cương và Khuê đã đủ tạo nên sức hút, tình bạn giữa hai chàng trai đang vui nên khi Tuyết Lan xen vào, rạn nứt chắc chắn sẽ xảy ra. Thêm vào đó, ở những tập đầu tiên thì diễn viên Tú Quyên đóng vai Tuyết Lan còn bị soi ra khẩu hình nói chưa đẹp, có thói quen nhếch mép khiến nhân vật thiếu vẻ thân thiện gần gũi.

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Nhưng phim càng chiếu, Tú Quyên càng nhập vai tốt hơn, nhân vật bắt đầu hé lộ những nỗi buồn quá khứ ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng nên dễ được khán giả đồng cảm hơn. Không ít cư dân mạng đã khen Tú Quyên lần đầu đóng phim mà diễn xuất rất ổn. Bởi đóng vai học sinh rất dễ bị cho là cưa sừng làm nghé, thiếu tự nhiên khi diễn cảnh nhí nhảnh nhưng Tú Quyên cùng hai bạn diễn Hoài Vũ, Thái Vũ đều tròn vai.

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Trước khi làm tân binh phim giờ vàng VTV, Nguyễn Hòa Tú Quyên từng là người mẫu nhí rồi sau này là mẫu ảnh quen thuộc ở Hà Nội. Vào trang cá nhân của Tú Quyên, bạn sẽ khó nhận ra cô gái sành điệu, thời thượng trong ảnh với cô nữ sinh Tuyết Lan trên Phía Bên Kia Thành Phố là một người.

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Tú Quyên tiết lộ kinh nghiệm diễn thời trang từ nhỏ đã giúp cô tự tin trước đám đông và ống kính, học cách làm việc chuyên nghiệp. Từ đó mà có nhiều thuận lợi hơn khi chuyển sang diễn xuất. Bản thân Tú Quyên cũng xác định sẽ chuyên tâm làm diễn viên nên đang theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

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Khi biết tin đoàn làm phim Phía Bên Kia Thành Phố đang tìm diễn viên, Tú Quyên cũng đi casting và diễn thử nhiều nhân vật khác nhau. Cô không nghĩ mình trúng vai chính Tuyết Lan bởi chưa từng có kinh nghiệm đóng phim trước đó. Để chuẩn bị cho vai diễn đầu tay, cô đã đọc kỹ kịch bản, thuộc kỹ thoại, lắng nghe mọi góp ý nhận xét của mọi người trong đoàn để cải thiện diễn xuất.

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Trí Anh - Ảnh: FBNV
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