Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Quang Tuấn - Sơn Tùng tương tác thân thiết, có hy vọng nào cho Running Man 4?

Thiện Dư

HHTO - Màn tương tác giữa Quang Tuấn và Sơn Tùng M-TP trên TikTok gây sốt, đặc biệt khiến khán giả yêu thích chương trình Running Man Vietnam phấn khích.

Trên trang TikTok cá nhân của mình, nam diễn viên Quang Tuấn đã cover ca khúc Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Màn trình bày hài hước của anh chàng thu về tương tác khủng cùng nhiều bình luận dở khóc dở cười của cư dân mạng. Thế nhưng tâm điểm chú ý đổ dồn vào phản ứng của chính chủ - Sơn Tùng M-TP ngay trong phần bình luận.

Quang Tuấn cover bài Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Nguồn: Quang Tuấn

Dưới phần bình luận, Sơn Tùng M-TP chỉ để lại vỏn vẹn 4 chữ "Quên luôn bản gốc". Ngay lập tức, Quang Tuấn đã bày tỏ sự phấn khích của mình khi phản hồi liên tục, thậm chí đùa rằng "tự nhiên thấy mắc cỡ". Màn tương tác của hai nghệ sĩ trở thành đề tài bàn tán, gây thích thú với khán giả.

photo-6174589502249176817-y.jpg
Sơn Tùng M-TP bình luận dưới video của Quang Tuấn, khiến nam diễn viên thích thú.

Trước đó, Sơn Tùng M-TP và Quang Tuấn chưa có dự án nào cộng tác hay làm việc chung. Cũng dễ hiểu, khi hai nghệ sĩ nổi tiếng này hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, một người là âm nhạc còn người còn lại bên phim ảnh. Ngoài ra, trong thời điểm Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng, từng có không ít đồn đoán rằng Sơn Tùng M-TP sẽ tham gia.

724221453-122179144448424127-9059165662480399055-n.jpg
Quang Tuấn đang ghi hình cho Running Man Vietnam mùa 4.
709736586-1568620151287039-2921296790174451726-n.jpg
Sơn Tùng tiếp tục được "khều" tham gia Running Man Vietnam.

Giờ đây, khi mùa 4 đang ghi hình, nhiều khán giả tiếp tục "đặt ngôi sao hy vọng" trở lại, mong muốn nam ca sĩ góp mặt. Nhất là trong thời điểm chàng trai quê Thái Bình đang tái xuất mạnh mẽ với nhạc mới, việc tham gia gameshow để quảng bá hình ảnh là điều mà không ít người xem kỳ vọng.

banner.jpg
Thiện Dư
#Running Man Vietnam #Quang Tuấn #Sơn Tùng M-TP #Come My Way #Running Man Vietnam mùa 4

Xem thêm

Cùng chuyên mục