Lấy cảm hứng từ bản nhạc Hoa, T.R.I kể chuyện tình đơn phương trong trẻo

HHTO - Sau những dấu ấn riêng trên hành trình âm nhạc, T.R.I chính thức giới thiệu MV “Con Trai Yêu Con Gái” - một bản ballad mang màu sắc nhẹ nhàng, kể về những rung động đầu đời và tình cảm đơn phương thuần khiết.

Con Trai Yêu Con Gái có một hành trình đặc biệt khi được hình thành từ một ca khúc nổi tiếng của Đài Loan. Chia sẻ về cơ duyên đến với bài hát, T.R.I cho biết một người bạn Đài Loan đã ngỏ lời mong muốn thực hiện phiên bản tiếng Việt cho tác phẩm này. Phần lời Việt được chắp bút bởi Đinh Nho Khoa, còn T.R.I là người trực tiếp thể hiện và hoàn thiện sản phẩm.

Lần đầu tiên nghe ca khúc gốc, T.R.I đã hình dung về một bức tranh rất đẹp của tuổi trẻ - nơi có một người âm thầm thích một người khác nhưng không đủ can đảm để ngỏ lời. Những cảm xúc vụng về, ngây ngô nhưng chân thành ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để phiên bản tiếng Việt ra đời.

Nói về tên gọi của bài hát, nam ca sĩ tiết lộ: “Tôi đặt tên ‘Con Trai Yêu Con Gái’ đơn giản vì thích như vậy. Tôi không muốn cố gắng làm cho những hình ảnh trong đầu mình trở nên hoa mỹ hơn. Đây cũng là cái tên đầu tiên tôi nghĩ đến khi lưu file demo và cuối cùng vẫn giữ nguyên đến tận bây giờ.”

Dù từng có giai đoạn muốn rời xa ballad để thử nghiệm những hướng đi mới, T.R.I thừa nhận đây vẫn là thể loại âm nhạc gắn bó sâu sắc nhất với mình. “Ballad là thể loại đã đưa tôi đến với công chúng và nhận được sự yêu thương của khán giả. Sau một khoảng thời gian dạo chơi với âm nhạc và thử sức ở nhiều màu sắc khác nhau, tôi càng trân trọng hơn hành trình mà mình đã đi qua.”

MV Con Trai Yêu Con Gái được thực hiện tại đảo Phú Quý - vùng đất mang vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên và đầy chất thơ. Lấy bối cảnh cuộc sống của những đứa trẻ trên đảo, câu chuyện trong MV xoay quanh tình cảm đơn phương trong sáng của tuổi mới lớn. Không có những lời tỏ tình kịch tính hay những biến cố lớn lao, cảm xúc được kể bằng những ánh mắt lén nhìn nhau, những khoảnh khắc vô tình chạm mặt và những rung động rất tự nhiên.

Trước đây, các ca khúc của T.R.I chủ yếu được lan tỏa qua các lyric video, giúp âm nhạc chạm đến đông đảo người nghe nhưng cũng vô tình khiến hình ảnh người nghệ sĩ đứng sau những giai điệu ấy trở nên mờ nhạt. Với Con Trai Yêu Con Gái, T.R.I đầu tư nhiều hơn cho phần hình ảnh và câu chuyện, qua đó hoàn thiện bức chân dung nghệ sĩ mà anh muốn gửi đến công chúng.

T.R.I (tên thật Nguyễn Đức Trí, sinh năm 1999) là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop khi đảm nhận đồng thời vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất. Anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc được yêu thích như Ánh Sao Và Bầu Trời, Chúng Ta Sau Này... Trong đó, Ánh Sao Và Bầu Trời trở thành bản hit tiêu biểu, đạt hàng trăm triệu lượt nghe và xem trên các nền tảng số. Anh từng là producer trẻ tuổi nhất góp mặt tại The Heroes 2021 và nhận đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Cống Hiến.

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