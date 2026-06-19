Mới ghi hình Công diễn 1, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khiến khán giả đòi tua tới concert

HHTO - Dù vòng Công diễn 1 chưa phát sóng, loạt trạng thái cảm thán "sốc văn hóa" từ dàn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 về độ đầu tư sân khấu đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Nhiều bình luận hài hước yêu cầu bỏ qua phần loại trừ để tiến thẳng đến đêm concert.

Sau buổi ghi hình Công diễn 1, dù chưa có bất kỳ thông tin nào về sân khấu hay kết quả được hé lộ, loạt trạng thái từ dàn Anh tài khoá 2026 đã lập tức tạo bão thảo luận. Điểm thú vị là các nghệ sĩ không hề đề cập đến chuyện thắng thua hay điểm số, mà đồng loạt bày tỏ sự ngỡ ngàng trước quy mô cũng như năng lực của các đội chơi.

"Út" Cương (nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương) cảm thán ngắn gọn: "Mới công 1 mà các anh". Có chung góc nhìn, Tùng Mint chia sẻ: "Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ quá giỏi".

Trong khi đó, Hoàng Dũng lại khiến người hâm mộ bật cười với câu hỏi: "Cái quần cái áo. Sao cái gì cũng dám làm vậy các anh?". Khán giả lập tức bắt sóng "tín hiệu" này. Ở mùa 1, các Anh tài thường đùa nhau chuyện ăn mặc "cơ bản" nhưng lên sân khấu lại vô cùng lộng lẫy. Dòng trạng thái của Hoàng Dũng như một lời xác nhận sớm về độ "chịu chơi" của dàn nghệ sĩ năm nay. Mức độ kỳ vọng tiếp tục được đẩy lên khi Huỳnh Lập viết: "Công 1 đâu? Này chung kết mà. Quá điên rồi!!!".

Chính những chia sẻ tập trung vào ý tưởng dàn dựng và màn trình diễn của đồng nghiệp đã "bẻ lái" luồng quan tâm của khán giả. Thay vì đoán già đoán non người bị loại, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt yêu cầu "đốt cháy giai đoạn".

Hai Anh tài "phát điên" vì Công diễn 1.

Người hâm mộ liên tục để lại bình luận:

"34 anh thành đoàn rồi mình tua nhanh tới concert luôn đi ạ"

"Không cần thi thố nữa đâu, lên ngay con mã concert đi".

"Loại khán giả đi các anh ơi, rồi mình về làm concert".

Tất nhiên, concert vẫn là câu chuyện phía trước, còn lúc này, khán giả đang chờ ngày chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức lên sóng.