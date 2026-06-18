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Hoàng Dũng hé lộ lý do cưới bà xã, hóa ra đến từ một hành động không ngờ

Thiện Dư

HHTO - Hoàng Dũng tiết lộ lý do anh quyết định cưới vợ trên chương trình của siêu mẫu Minh Tú, vì một hành động của vợ trong một lần sang nhà anh chơi.

Xuất hiện trong tập mới của chương trình Nhập gia cùng Tú, nam ca sĩ Hoàng Dũng đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hôn nhân và lý do hai vợ chồng gắn kết với nhau. Qua đó, anh chàng đã bật mí một kỷ niệm dở khóc dở cười thời mới yêu.

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Hoàng Dũng chia sẻ rằng trong một lần sang chơi nhà anh, bà xã Khánh Linh đã có hành động bất ngờ. Khi anh đang ngủ, Khánh Linh đã vào cọ rửa nhà vệ sinh sạch sẽ. Sau này khi anh hỏi lý do ngày đó lại quyết định dọn dẹp nhà cửa cho mình, vợ anh đã thẳng thắn đáp: "Nhà vệ sinh bẩn quá, không cọ là không thể nào chịu nổi, vừa cọ vừa lầm bầm bẩn thế". Chính vì cách nói chuyện hài hước đi đôi với hành động đảm đang của cô đã chinh phục anh chàng.

Ngoài ngọt ngào trong lời nói, giọng ca Nàng Thơ còn tiếp tục khiến khán giả "chìm" trong mật ngọt khi đã xin Minh Tú gói thành phẩm nấu ăn của mình về cho "vợ iu" ở nhà.

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Hoàng Dũng quen Khánh Linh năm anh 25 tuổi, trong một lần lang thang trên phố Hà Nội. Chính sự giản dị, ấm áp của cô đã khiến anh rung động, chủ động làm quen và tỏ tình. Nam ca sĩ từng bộc bạch: "Tôi từng không quá tin vào tình yêu cho đến khi gặp Linh. Cô ấy giúp tôi hiểu ra rằng yêu đương không chỉ là cái nắm tay, nụ hôn hay lời hứa mà còn là sự tin tưởng, đồng hành, cam kết đi hết quãng đời còn lại".

Tình yêu của cả hai bắt đầu khi chưa có gì trong tay, thậm chí tiền mua nhẫn cưới cũng không có. Quyết định đăng ký kết hôn của cặp đôi diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng 1 tuần. Suốt 6 năm gắn bó, cặp đôi không phô trương tình cảm trước công chúng mà chọn cách yêu nhẹ nhàng, trở thành điểm tựa vững chắc cho đối phương.

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Phải đến tháng 3/2026, khán giả mới bất ngờ khi Hoàng Dũng đăng tải bộ ảnh cưới của mình, chính thức xác nhận đã là "hoa có chủ". Ngoài vai trò bạn đời, Khánh Linh còn là quản lý kiêm người tư vấn âm nhạc phía sau thành công của chồng. Thời điểm Khánh Linh gặp áp lực công việc, Hoàng Dũng đã nói: "Em nghỉ ở nhà đi, anh nuôi". Kể từ đó, cô chính thức sát cánh cùng anh trong mọi dự án.

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Chính Khánh Linh là người đã thúc giục Hoàng Dũng chỉnh sửa và ra mắt những ca khúc anh từng bỏ quên, trong đó có bản hit quốc dân Nàng Thơ. Cô cũng là người góp sức giúp chồng hoàn thiện các album 25, Xoay tròn, Yên và cổ vũ anh thực hiện các đêm diễn cá nhân. Ngược lại, Hoàng Dũng thường được nhận xét là người rất lãng mạn. Vào dịp sinh nhật vợ, anh từng đăng ảnh tình tứ cùng bà xã. Dịp mùng 8/3, nam ca sĩ còn tự tay vào bếp nấu món ốc om chuối đậu cho vợ thưởng thức.

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Thiện Dư
#Hoàng Dũng #Minh Tú #Hoàng Dũng và vợ

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