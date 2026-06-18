MCK thình lình "đụng độ" Dangrangto và một đêm đáng nhớ của làng Hip-Hop Việt

H.V.L: Thế giới riêng tư và đầy tham vọng của MCK

Sau gần 3 năm kể từ album 99%, MCK bất ngờ "đánh úp" người hâm mộ khi bất ngờ tung lần lượt 30 ca khúc trong album HVL. Ngay khi công bố, HVL đã thu hút sự chú ý bởi quy mô hiếm thấy, cũng như concept "phản địa đàng" và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khách mời như Tùng Dương, marzuz, Tage, A$AP Ướt Mi, Obito, THANHDRAW và RPT ORIJINN. Hiện tại, các ca khúc được đăng tải trên YouTube đang đạt được hơn 100K lượt xem và ngày càng viral trên các nền tảng MXH.

Nếu ở 99%, khán giả nhìn thấy một MCK gắn với tình yêu, tuổi trẻ và những cảm xúc đã góp phần tạo nên vị thế của anh trong thế hệ rapper mới, thì HVL mở rộng phạm vi khai thác đáng kể. Toàn bộ album như một cuốn biên niên sử thu nhỏ, nơi nam rapper "kể" về chặng đường đã đi qua khi còn là một du học sinh Nhật Bản đến một MCK cá tính ở hiện tại một cách trực tiếp và chân thật.

Trong HVL, MCK đưa người nghe lần lượt đi qua nhiều "dòng chảy" cảm xúc và không gian âm nhạc khác biệt. Với màu sắc Hip-Hop gai góc và nguồn năng lượng bùng nổ vốn đã trở thành dấu ấn quen thuộc, MCK không né tránh những chủ đề, trải nghiệm hay góc nhìn dễ gây tranh cãi. Nhiều ca khúc xuất hiện những câu từ trực diện, thách thức, thậm chí được cảnh báo "nội dung có tính chất nhạy cảm" - nơi MCK bộc lộ những tuyên ngôn mạnh mẽ về nghề nghiệp, hay cách anh phản ứng với những ồn ào, bàn tán xung quanh mình.

Tuy nhiên, song song với cuộc đối thoại mạnh mẽ với thế giới bên ngoài, HVL đồng thời cho thấy một MCK vẫn luôn "chìm sâu" vào những cuộc đối thoại với chính mình. Các lớp âm thanh dần được tiết chế hơn, thay vào đó là sự xuất hiện của nhiều loại nhạc cụ, đặc biệt là khí nhạc (nhạc cụ giao hưởng), tạo nên chiều sâu nhất định cho không gian lẫn cảm xúc mà các ca khúc như Liệm, Nếu Như Ta Chẳng Còn, Baby (feat. Marzuz), Night In Prague,... mang lại. Lyric của phần này thiên về hướng tự sự, không quá phô diễn kỹ thuật mà "xuôi" theo giai điệu để cơi nới tâm tư.

Đáng chú ý, xuyên suốt album, MCK không ít lần nhắc đến tên thật Hoàng Long và hình ảnh "đứa trẻ bên trong" như một mô-típ lặp lại. Nhiều thời điểm, HVL mang cảm giác như một hành trình đối thoại giữa MCK của hiện tại với Hoàng Long của quá khứ - với "đứa trẻ bên trong" vẫn đang lớn lên, vẫn mang theo những câu hỏi chưa có lời giải về bản thân, sự trưởng thành và những lựa chọn mà ai rồi cũng phải đối mặt.

Chính sự tồn tại của nhiều thái cực ấy khiến H.V.L trở thành dự án đặc biệt trong sự nghiệp của MCK: Vừa hỗn loạn, vừa rất "người", vừa đầy tham vọng nhưng cũng đặc biệt riêng tư. Đằng sau quy mô 30 ca khúc và thế giới quan được xây dựng xuyên suốt, giá trị lớn nhất của album có lẽ nằm ở sự thành thật gần như tuyệt đối mà MCK dành cho chính mình. Nếu 99% là album giúp công chúng hiểu MCK đã trở thành ai, thì H.V.L lại là album cho thấy MCK thực sự là ai.

trái tim băng bó: Cuốn nhật ký tình yêu của Dangrangto

Nếu HVL là một thế giới rộng lớn được xây dựng từ những mâu thuẫn, tham vọng và quá trình tự nhận thức của MCK, thì trái tim băng bó của Dangrangto lại lựa chọn một điểm xuất phát gần gũi hơn: tình yêu.

Gồm 14 ca khúc, trái tim băng bó giống như một cuốn nhật ký tình yêu được chia thành nhiều chương. Dangrangto lần lượt đưa người nghe đi qua những rung động đầu đời, những khoảnh khắc say mê, những đổ vỡ và cả hành trình tìm lại chính mình sau tổn thương. Mỗi bài hát là một câu chuyện riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh tương đối trọn vẹn về tình yêu và sự trưởng thành của người trẻ.

Nếu xét về mặt âm nhạc, trái tim băng bó cho thấy Dangrangto vẫn trung thành với thế mạnh đã làm nên dấu ấn của mình. Chất Pop Rap nịnh tai tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, trong khi cách xử lý flow mềm mại, giàu giai điệu và lối delivery có phần "lả lướt" giúp các ca khúc giữ được sự dễ nghe xuyên suốt 14 track. Một số ca khúc được netizen tích cực "đề xuất" trên các nền tảng có thể kể đến như: món quà, xương rồng, baby anh đợi có lâu?,...

Trong một album xoay quanh tình yêu, hình ảnh chàng trai lãng tử, si tình mà Dangrangto theo đuổi cũng trở nên thuyết phục hơn. Thay vì cố gắng tạo ra những tuyên ngôn lớn hay phô diễn kỹ thuật rap, nam nghệ sĩ tập trung kể chuyện bằng cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Đây cũng là lý do nhiều khán giả nhận xét trái tim băng bó là một album dễ nghe, dễ đồng cảm và sở hữu khá nhiều ca khúc có khả năng replay.

Dĩ nhiên, album vẫn để lộ một số hạn chế quen thuộc. Ở một vài thời điểm, phần lời và kỹ thuật gieo vần chưa tạo được nhiều bất ngờ so với thế mạnh về melody hay cảm xúc mà Dangrangto sở hữu. Đây cũng là điểm được một bộ phận người nghe nhắc tới như một khía cạnh mà nam rapper có thể tiếp tục hoàn thiện trong các dự án tương lai.

Sự trùng hợp trong thời điểm phát hành của HVL và trái tim băng bó có lẽ đã tạo nên một buổi tối náo nhiệt, khó quên cho nhạc Việt. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng Dangrangto phần nào gặp bất lợi khi album đầu tay ra mắt đúng lúc MCK trở lại với một dự án có sức hút đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, đặt cạnh nhau, hai album lại cho thấy một điểm chung thú vị hơn là sự cạnh tranh: Sau những bản hit, những con số hay các dấu ấn nghề nghiệp, cả MCK lẫn Dangrangto đều đang nỗ lực biến âm nhạc thành hành trình tự khám phá và gặp gỡ chính mình. Có lẽ vì vậy, điều đáng chú ý nhất từ hai album không nằm ở việc ai tạo ra nhiều tiếng vang hơn. Mà là âm nhạc Việt vẫn luôn tồn tại những nghệ sĩ đủ tự tin để kể một câu chuyện hoàn chỉnh về chính mình, thay vì chỉ tạo ra thêm một bài hát để được nhớ tới.