Review album mới của Olivia Rodrigo: Khi tình yêu không còn là giấc mơ màu hồng

HHTO - Sau những cơn giận dữ tuổi mới lớn của "SOUR" và sự hỗn loạn đầy sắc cạnh của "GUTS", Olivia Rodrigo bước vào chương mới bằng một album vừa dịu dàng vừa đau đớn. "you seem pretty sad for a girl so in love" không kể về tình yêu như một đích đến đẹp đẽ, mà như một trạng thái tâm lý phức tạp đầy ám ảnh mà ai cũng từng tự nguyện chìm đắm.

Từ trước đến nay, Olivia Rodrigo luôn được xem người kể chuyện xuất sắc về những đổ vỡ của tuổi trẻ. Cô từng biến nỗi đau thất tình trong SOUR thành hiện tượng toàn cầu, rồi mổ xẻ những thất bại vụn vặt của tuổi đôi mươi trong GUTS bằng thứ năng lượng bùng nổ đặc trưng. Nhưng đến you seem pretty sad for a girl so in love - album thứ ba, nữ ca sĩ dường như không còn hứng thú với việc tiếp tục đóng vai "cô gái bị tổn thương" hay giận dữ điên cuồng nữa.

Olivia Rodrigo phát album phòng thu thứ ba - you seem pretty sad for a girl so in love.

Ngay từ nhan đề, album đã chứa đựng một nghịch lý đầy suy ngẫm: Làm sao một người đang yêu lại có thể mang nhiều nỗi buồn đến thế? Chính câu hỏi ấy trở thành sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ tác phẩm.

Nếu các dự án trước của Olivia chủ yếu xoay quanh cảm giác mất mát sau chia tay, thì lần này, cô đi sâu vào chính trải nghiệm yêu đương khi nó đang diễn ra, với đầy đủ niềm hạnh phúc, nỗi bất an và cả khoảnh khắc nhận ra tình yêu đôi khi khiến con người trở nên xa lạ với chính mình.

Có lẽ vì thế, 13 ca khúc trong you seem pretty sad for a girl so in love không giống một tuyển tập những bản tình ca rời rạc mà giống như một câu chuyện ghi lại cách tình yêu âm thầm thay đổi một con người từ bên trong. Nó bắt đầu bằng cảm giác phấn khích gần như gây nghiện, đi qua những khoảnh khắc đánh mất chính mình rồi khép lại bằng sự chấp nhận rằng không phải mọi nỗi buồn đều cần được chữa lành.

Nếu phải chọn một bài hát đại diện cho cảm giác "yêu đến mất lý trí", đó có lẽ là drop dead. Nữ ca sĩ không cố tỏ ra trưởng thành, tỉnh táo hay kiểm soát được cảm xúc của mình. Trái lại, drop dead ghi lại khoảnh khắc một người nhận ra mình đã rơi vào lưới tình quá sâu để có thể quay đầu. Trên nền nhạc dồn dập và phần hook gây nghiện, sự si mê trong bài hát giống như một cơn ám ảnh ngọt ngào. Điều đáng chú ý là Olivia không xem đó là điều đáng xấu hổ.

drop dead là ca khúc mở màn của album.

Nhưng chính khi tình yêu đạt đến độ mãnh liệt nhất, album lại đặt ra câu hỏi: Điều gì xảy ra khi ranh giới giữa "anh" và "em" bắt đầu biến mất? Trong ca khúc purple, lời ca "You're red and I'm blue. Now I see the world in purple" (tạm dịch: Anh là sắc đỏ, em là sắc xanh. Giờ đây, em nhìn cả thế giới bằng màu tím) ban đầu gợi lên sự hòa hợp, nhưng cũng ẩn chứa nỗi bất an.

Bởi yêu một người quá lâu đôi khi khiến nữ ca sĩ nhìn thế giới bằng đôi mắt của "cặp đôi", đến mức ranh giới giữa bản thân và đối phương dần mờ đi. Màu tím vì thế không chỉ tượng trưng cho sự gắn kết, mà còn là dấu hiệu của sự hòa tan. Olivia Rodrigo nhận ra điều đáng sợ nhất của tình yêu không phải là chia tay, mà là không còn nhận ra chính mình ngay cả khi đang hạnh phúc.

Nhiều ý kiến đánh giá purple là một trong những sáng tác trưởng thành nhất của Olivia Rodrigo.

Sự mơ hồ ấy tiếp tục được đẩy đến cực điểm trong expectations - một trong những ca khúc sắc sảo nhất mà Olivia từng viết. Ở đó, nữ ca sĩ thừa nhận phần lớn nỗi đau của mình không đến từ đối phương, mà đến từ những kỳ vọng quá đẹp mà cô tự dựng lên. Sự thất vọng xuất hiện khi hiện thực không thể giống với viễn cảnh mà cô từng tưởng tượng.

expectations được đánh giá là một trong những ca khúc sắc sảo nhất mà Olivia từng viết.

Khép lại album là cigarette smoke, có lẽ cũng là ca khúc buồn và đẹp nhất của Olivia Rodrigo. Hình ảnh làn khói thuốc trở thành ẩn dụ cho những dư âm của tình yêu: Mỏng manh, đã tan đi nhưng vẫn để lại mùi hương rất lâu. Không còn trách móc hay tìm kiếm người có lỗi, Olivia chỉ lặng lẽ nhìn lại mối quan hệ đã qua và chấp nhận rằng nó vẫn để lại trong cô những ký ức đẹp, những tiếc nuối và những vết xước không thể hoàn toàn biến mất.

cigarette smoke là ca khúc dài nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với thời lượng 5 phút 41 giây.

Về mặt âm nhạc, you seem pretty sad for a girl so in love cũng đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý. Tiếp tục đồng hành cùng Dan Nigro, Olivia mở rộng bảng màu âm thanh sang Chamber Pop, New Wave và Post Punk mang hơi hướng thập niên 80. Những lớp synthesizer xuất hiện dày đặc hơn, trong khi cấu trúc ca khúc cũng linh hoạt hơn để phục vụ từng trạng thái cảm xúc. Thay vì liên tục tìm kiếm những cú bùng nổ kiểu good 4 u hay get him back!, cô để khoảng lặng lên tiếng nhiều hơn.

Tuy nhiên, đây cũng là lựa chọn gây tranh cãi nhất của album. Những khán giả yêu thích sự hỗn loạn và sắc bén của GUTS có thể cảm thấy thiếu vắng các khoảnh khắc bùng nổ quen thuộc. Bên cạnh đó, lối viết quá trực diện của Olivia đôi lúc khiến một số ẩn dụ trở nên dễ đoán, chưa hoàn toàn tương xứng với tham vọng cảm xúc mà album theo đuổi.

Olivia tiếp tục đồng hành cùng nhà sản xuất âm nhạc Dan Nigro trong album này.

Nhưng chính sự tiết chế ấy lại khiến album trở nên đặc biệt. Bởi tình yêu ở tuổi trưởng thành hiếm khi kịch tính, nó thường hiện diện trong những cuộc trò chuyện dang dở, những nỗi bất an không tên hay cảm giác vừa hạnh phúc vừa sợ đánh mất hạnh phúc ấy. Việc biến những cảm xúc lưng chừng đó thành âm nhạc chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Điều khiến you seem pretty sad for a girl so in love chạm đến người nghe nằm ở sự chân thành của Olivia Rodrigo. Cô không cố trở thành một phiên bản điềm tĩnh hay trưởng thành hơn. Album không ca ngợi tình yêu cũng không phủ nhận nó, mà chấp nhận một sự thật giản đơn: Đôi khi, hạnh phúc lớn nhất cũng đi kèm với nỗi sợ mất đi nó.