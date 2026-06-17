Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Tinh Hà Say Hi lộ manh mối đội hình Live Stage 1, "nhá hàng" qua cách đăng ảnh?

Thiện Dư

HHTO - Các fan cho rằng đội hình 6 nhóm vòng Live Stage 1 của Tinh Hà "Say Hi" đã được hé lộ qua gói sản phẩm mới cũng như hình ảnh đăng trên trang mạng xã hội chính thức.

Cụ thể, nhiều người hâm mộ đã phát hiện thông tin thú vị bên trong gói sản phẩm Supreme Package của Tinh Hà "Say Hi". Ngoài mức giá và các vật phẩm đi kèm, một thông tin khác được ai nấy dành sự quan tâm chính là các set được chia ra thành từng nhóm Anh trai khác nhau.

670916936-122096280290633607-5596644657554848598-n.jpg

Từ đó, nhiều khán giả nghi ngờ rằng đây là thông tin chia đội cho vòng Live Stage 1 sắp tới của Tinh Hà "Say Hi". Chưa kể, những cái tên được nhắc đến đầu tiên (Quang Hùng MasterD, Song Luân, JSOL, Dương Domic, WEAN và Captain Boy) rất có thể là đội trưởng.

tinh-ha-say-hi-1.jpg
Thông tin sản phẩm chia thành 6 set, nhiều khả năng là 6 đội vòng Live Stage 1.

Tuy vậy, các khán giả yêu thích Tinh Hà "Say Hi" lại không quá bất ngờ nếu như đây thật sự là đội hình chia nhóm vòng Live Stage 1. Bởi lẽ trước đó, chương trình được cho là đã tung ra những "manh mối", hé lộ đội hình tương tự. Cách đăng hình ảnh các Anh trai theo từng nhóm cụ thể chính là một gợi ý được người hâm mộ "bắt bài".

screenshot-2026-06-17-132905.png
Đội hình các đội vòng Live Stage 1 được cho là đã xuất hiện qua các đăng ảnh của chương trình.

Nếu đây là sự thật, người hâm mộ Tinh Hà "Say Hi" sẽ đón chào nhiều tổ hợp thú vị cho vòng Live Stage 1. Quang Hùng MasterD có cơ hội làm việc với những gương mặt mới, hoặc màn tái hợp của "Dương Kiều" Dương Domic - Pháp Kiều, nhóm nhỏ Hermosa gồm buitruonglinh và Sơn.K... hứa hẹn mang đến những sân khấu bùng nổ. Chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên trong tháng 7/2026.

banner.jpg
Thiện Dư
#Tinh Hà Say Hi #Live Stage 1 #Quang Hùng MasterD #CONGB #buitruonglinh #Dương Domic

Xem thêm

Cùng chuyên mục