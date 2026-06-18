Diễn viên Phương Nam (Mưa Đỏ) làm "cha đơn thân", tạo hình phim mới gây bất ngờ

HHTO - Sau thành công vang dội của dự án trăm tỷ "Mưa Đỏ", "chiến sĩ Tạ" - Phương Nam được "chọn mặt gửi vàng" cho vai nam chính trong phim điện ảnh "Chuyến Đi Nhớ Đời". Đặc biệt, nam diễn viên hé lộ sắp có thêm một phim dự kiến cùng ra mắt trong năm nay.

Sáng 18/6, nhà sản xuất phim Chuyến Đi Nhớ Đời vừa chính thức công bố first look poster của dự án điện ảnh dự kiến ra mắt vào tháng 10/2026. Poster gây chú ý với hình ảnh diễn viên Nguyễn Phương Nam và diễn viên nhí Lê Bảo Nam vui đùa bên nhau dưới ánh nắng rực rỡ, mở ra bầu không khí tươi sáng và đầy sức sống của một hành trình đặc biệt.

Trên trang fanpage, nhà sản xuất tiết lộ thêm về diễn biến kịch bản: "Sau biến cố mất việc, Hoàng (Phương Nam) - một ông bố đơn thân, bất đắc dĩ cùng An (Lê Bảo Nam) - cậu con trai tinh nghịch - lạc vào cuộc sống trên đảo. Người cha tìm mọi cách để trở về, còn cậu bé quyết tâm ở lại với những trải nghiệm nhớ đời".

Ngay từ tên gọi, Chuyến Đi Nhớ Đời đã tạo cho khán giả nhiều sự tò mò: Liệu sẽ có "cú twist" nào xảy đến - để lại một kỷ niệm khiến người ta bật cười khi nhớ lại hay là một thử thách làm thay đổi cách nhìn về cuộc sống của nhân vật chính.

Sự đối lập về quan điểm của hai cha con cũng được gợi mở ngay trên poster bằng câu: "Ba ơi... con không muốn về". Poster của phim cũng đồng thời phác họa tạo hình của Phương Nam với cơ bắp săn chắc nhưng toát lên khí chất gần gũi, vui vẻ khi xuất hiện bên cậu con trai.

Với Chuyến Đi Nhớ Đời, nam diễn viên một lần nữa cho thấy sự biến hóa linh hoạt về hình mẫu vai diễn: Từ người lính kiên cường trong Mưa Đỏ, lãng tử giang hồ trong Trùm Sò, đến ông bố đơn thân loay hoay đồng hành cùng cậu con trai nhỏ.

Tạo hình của Phương Nam trong hai dự án Mưa Đỏ, Trùm Sò.

Diễn viên Nguyễn Phương Nam sinh năm 1993, tốt nghiệp trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện đã lập gia đình. Trước khi được khán giả chú ý với vai diễn "chiến sĩ Tạ" trong phim Mưa Đỏ, Phương Nam từng đảm nhận vai phụ trong một số dự án phim truyền hình như Nhà Mình Lạ Lắm, Hoa Hồng Giấy, Tình Trạng: Đã Ly Hôn, Đội Điều Tra Số 7.

Phương Nam chạm ngõ điện ảnh với vai Binh Tư - "bản sao của Chí Phèo" trong phim Cậu Vàng (2021). Đến năm 2023, anh đảm nhận vai chính - Đại úy Lê Duy Hoàng - làm nhiệm vụ ở thời bình - trong phim điện ảnh Tiểu Đội Hoa Hồng do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Năm 2025, tác phẩm điện ảnh Mưa Đỏ đưa tên tuổi của Nguyễn Phương Nam "phủ sóng" truyền thông, giúp anh "bỏ túi" giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại các giải thưởng lớn như Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2025, Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2025.

Ngoài đóng phim, Phương Nam cũng xuất hiện trong một số MV như Nỗi Đau Giữa Hòa Bình (Hòa Minzy), Xuân Của Lính Xa Nhà (Đàm Vĩnh Hưng).

Trong năm nay, cùng với Chuyến Đi Nhớ Đời, Phương Nam còn "đặt lịch" với khán giả ở dự án điện ảnh Út Lan 2.