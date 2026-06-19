Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dàn sao Việt phản ứng thế nào khi "F4 màn ảnh" sải bước trên sàn catwalk?

Tôn Huy (thực hiện)

HHTO - Sự xuất hiện của "F4 màn ảnh Việt" gồm Ma Ran Đô, Trần Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy trên sàn diễn của Kelbin Lei đã thu hút nhiều sự chú ý tại đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 21, kéo theo nhiều biểu cảm thích thú từ các nghệ sĩ bên dưới khán đài.

Khép lại đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 21 là show diễn của nhà thiết kế Kelbin Lei. Với thương hiệu Nobody Knows, đây là lần đầu tiên anh trình làng bộ sưu tập trên sàn diễn của tuần lễ thời trang, cột mốc mà nhà thiết kế cho biết đã ấp ủ trong thời gian dài.

Trước đó, Kelbin Lei từng tham gia nhiều mùa thời trang với vai trò stylist và cộng sự của các nhà thiết kế. Quá trình làm việc phía sau hậu trường giúp anh hiểu rõ những yêu cầu về chuyên môn, nguồn lực cũng như những thách thức mà các thương hiệu trẻ phải đối mặt khi đưa một bộ sưu tập lên sàn diễn. Vì vậy, lần xuất hiện này được xem là một dấu mốc mới trong hành trình phát triển của thương hiệu Nobody Knows.

hht-f4-9.jpg
Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh.

Mở màn show diễn là sự xuất hiện của NSƯT Kim Tuyến và Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai diện trang phục với gam màu trắng - đen đối lập, thực hiện những bước catwalk đầu tiên để dẫn dắt khán giả vào không gian của bộ sưu tập.

hht-f4-8.jpg
NSƯT Kim Tuyến.
hht-f4-6.jpg
Nguyễn Hàn Việt - Nam Vương Du Lịch Việt Nam 2026.
hht-f4-7.jpg

Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự quan tâm là màn xuất hiện của nhóm diễn viên gồm Ma Ran Đô, Trần Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy. Bốn gương mặt quen thuộc của màn ảnh được nhiều khán giả gọi vui là "F4 màn ảnh Việt" khi cùng sải bước trên sàn catwalk.

hht-f4.jpg
hht-f4-10.jpg
Đồng Ánh Quỳnh - Trần Ngọc Vàng.
hht-f4-3.jpg
Ma Ran Đô - Trần Quốc Anh - NSƯT Kim Tuyến.
hht-f4-2.jpg
Võ Điền Gia Huy.

Sự hội tụ của "bộ tứ" cũng khiến nhiều nghệ sĩ ngồi dọc hai bên runway chăm chú theo dõi. Thể Thiên và Vương Bình liên tục dõi mắt theo các diễn viên khi họ lần lượt xuất hiện trong bộ sưu tập của Kelbin Lei.

Ngồi ở hàng ghế khách mời, Tóc Tiên cũng không bỏ lỡ màn xuất hiện của nhóm diễn viên. Nữ ca sĩ nhiều lần mỉm cười, trao đổi với những người ngồi cạnh và bày tỏ sự thích thú khi cả bốn cùng góp mặt trên runway trong phần kết của show.

Dàn sao Việt thích thú trước phần trình diễn của F4 màn ảnh Việt.
hht-f4-1.jpg
Tam Triều Dâng - Tóc Tiên hội ngộ sau khi kết thúc show diễn của Kelbin Lei.
ft1483.jpg
Tôn Huy (thực hiện)
#sao Việt #F4 màn ảnh #Tuần lễ Thời trang #catwalk #Kelbin Lei #show diễn

Xem thêm

Cùng chuyên mục