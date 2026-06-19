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Từ "Gặp Lại" đến "Hững Hờ": Binz mang đến lời xin lỗi đầy kiêu hãnh

Như Lê

HHTO - Ngay sau album "Gặp Lại", Binz phát hành MV "Hững Hờ" như lời hồi đáp dành cho sự đồng cảm của khán giả. Gác lại những bùng nổ quen thuộc, nam rapper mang đến một tác phẩm giàu tính tự sự, nhìn lại những điều đã qua bằng góc nhìn trưởng thành hơn.

Nếu album Gặp Lại là những dòng hồi tưởng về những điều đã qua, thì MV Hững Hờ là khoảnh khắc Binz đối diện trực tiếp với quá khứ của mình. Không cần những hiệu ứng phô trương, nam rapper lựa chọn cách kể chuyện tiết chế, để những khoảng lặng và cảm xúc dẫn dắt người xem qua những mất mát, tiếc nuối và cả những điều từng vô tình bỏ lỡ.

Không đơn thuần là một bản tình ca buồn, Hững Hờ còn mang dáng dấp của một lời xin lỗi gửi đến những người đã đi qua cuộc đời Binz. Qua âm nhạc và hình ảnh, khán giả bắt gặp một Binz điềm tĩnh hơn, sẵn sàng nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và đối diện với những tổn thương từng được cất giấu phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ.

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Binz bộc bạch: "Khác với những ca khúc trước đây như 'SOFAR', bài hát 'Hững Hờ' trong album 'Gặp Lại' được tôi kể bằng sự nhận thức về lỗi lầm và sự cảm thông. Tôi đã quay lại quá khứ với một lời xin lỗi kiêu hãnh, vì tôi biết rằng khi đối phương tha thứ cho mình, chính họ cũng sẽ thay đổi và xóa bỏ được nỗi đau của chính họ."

Thay vì xoáy sâu vào tiếc nuối hay đổ lỗi, ca khúc mới của Binz lựa chọn cách nhìn bình thản hơn về những mối quan hệ đã qua, nơi lời xin lỗi được xem như một cách đối diện với quá khứ và khép lại những điều dang dở.

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Với Hững Hờ, Binz cho thấy sự thay đổi trong tư duy âm nhạc khi ưu tiên những chiêm nghiệm cá nhân và cảm xúc trưởng thành hơn. Không chỉ là một bản nhạc dễ nghe, sản phẩm còn phản ánh góc nhìn của một người nghệ sĩ đang nhìn lại những trải nghiệm đã qua bằng sự điềm tĩnh và thấu hiểu. Khép lại câu chuyện trong MV, Hững Hờ để lại nhiều khoảng lặng cho người nghe, đặc biệt là những ai từng trải qua cảm giác tiếc nuối, học cách chấp nhận và bước tiếp sau một mối quan hệ.

Sự khác biệt của MV Hững Hờ nằm ở cách kể chuyện mang đậm tính trừu tượng. Xuyên suốt MV, đạo diễn sử dụng triệt để các góc máy rộng, quay dài (long-shot) nhằm khắc họa rõ nét cảm giác của sự "chờ đợi", một sự chờ đợi kiên nhẫn, tĩnh lặng với người thương.

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Đặc biệt, dụng ý nghệ thuật được thể hiện rõ qua sự chuyển đổi màu sắc. Khán giả sẽ tinh ý nhận ra 3 phân đoạn MV chuyển từ dải màu trắng đen tĩnh mịch sang những khung hình có màu sắc rực rỡ, tương ứng với 3 cột mốc cảm xúc: Khi chàng trai mới bước vào cuộc đời cô gái; Giai đoạn cô gái chìm đắm trong hạnh phúc viên mãn; Khoảnh khắc cô gái trút bỏ mọi tổn thương trong quá khứ để sẵn sàng đồng hành cùng người yêu mới.

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Bên cạnh đó, hình ảnh "hai phiên bản" của nhân vật nữ xuất hiện trong MV không chỉ là một thủ pháp đánh lừa thị giác, mà còn mang tính đại diện cho chính Tình Yêu với những lát cắt từ vỡ vụn đến trọn vẹn. MV tựa như một lăng kính quay chậm, nơi những "được - mất" hiện lên rõ nét, không phải để dằn vặt mà để thấu hiểu.

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Như Lê
#Binz #Hững Hờ #Gặp Lại #âm nhạc trưởng thành #lời xin lỗi #MV #album mới

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