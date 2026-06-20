HIEUTHUHAI "xây công trình" sau 6 năm, fan dự đoán thời gian tổ chức concert

HHTO - Những hình ảnh về một địa điểm check-in đang đặt tại toà nhà Landmark 81 (TP.HCM) kèm dòng chữ gợi ý "Mắt Nhắm Mắt Mở Concert đang trong quá trình xây dựng" khiến khán giả "đứng ngồi không yên", dự đoán HIEUTHUHAI đang "nhá hàng" về một đêm concert sắp diễn ra.

Từ sáng 20/6, mạng xã hội phủ sóng những hình ảnh của SUNDAYs (FC HIEUTHUHAI) kéo nhau đến check-in một góc tại Landmark 81 (TP.HCM). Nơi này bỗng chốc thu hút sự chú ý khi bất thình lình "mọc" lên một công trình đang trong quá trình xây dựng mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở Concert.

"Công trình" Mắt Nhắm Mắt Mở Concert được dựng phía sau lưng Vincom Center, dành cho fan đến check-in. - Ảnh: @tuankiet.do.1420

Nằm gọn trong khoảng sân được rào chắn cẩn thận, "công trình" này có mô hình giống như bao công trình đang thi công khác, phần "ruột" được giăng kín bằng lưới xanh, xung quanh có ngổn ngang các thanh sắt. Các "biển cảnh báo" cũng được bố trí kèm theo những lời nhắn thân thiện, gần gũi: "Khu vực này chưa được công bố nhưng mọi người biết hết rồi", "Xin lỗi vì sự bất tiện này, vẫn chưa nghĩ xong. Đừng giận nha".

Cùng với sự háo hức của cộng đồng người hâm mộ, nhiều fanpage thuộc sinh thái của VieNETWORK - DatVietVAC - công ty quản lý của HIEUTHUHAI cũng đồng loạt đưa tin với các nội dung "úp mở" về một đêm concert của Quán quân ATSH mùa 1.

Tín hiệu "công trình xây dựng gì mà tận 6 năm các SUNDAYs rất thích điều này" hay "concert chưa thấy đâu, nhưng độ chịu chơi thì đã rõ rồi" càng khiến fan "đứng ngồi không yên".

Ngoài ra, dựa theo manh mối "6 năm" - tấm bảng được treo ở rào chắn - netizen suy đoán concert của chủ nhân hit Không Thể Say sẽ diễn ra vào ngày 1/8/2026. Bởi lẽ, đây là ngày kỷ niệm tròn 6 năm King Of Rap lên sóng, chương trình đưa tên tuổi của HIEUTHUHAI đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Một bạn khán giả còn hóa "thám tử online" nhìn hình đoán địa điểm: "Nhìn cái hint concert này của HIEUTHUHAI thì mọi người đoán sẽ làm ở nhà thi đấu Phú Thọ hay Quân khu 7? Mình thì đang nghiêng về NTĐ Phú Thọ hơn, ai có thông tin gì chưa?".

Đặc biệt, sau khi nhận "bão Story" từ SUNDAYs, HIEUTHUHAI đã thích thú đăng lại những khoảnh khắc được fan chia sẻ, như lời xác nhận bản thân là chủ nhân của dự án. Trên trang cá nhân, giọng ca Gen Z còn hóm hỉnh, mang đến các "tiểu phẩm" để quảng bá về địa điểm gặp gỡ mới dành cho SUNDAYs.

Fan đang mong chờ "Ngày hội tỷ phú".

HIEUTHUHAI đính chính màn hình quảng cáo "Vượt Xa Điện Ảnh" không thuộc sở hữu của anh, đồng thời sử dụng hình con thiềm thừ chụp tại công trình làm ảnh đại diện cho tài khoản mạng xã hội.

Đầu tháng 3/2026, HIEUTHUHAI ra mắt MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, tạo bước đà cho cột mốc ra mắt album phòng thu thứ hai Mắt Nhắm Mắt Mở vào tháng 4. Với 12 ca khúc được định hướng theo hai phong cách Pop/R&B và Rap Hip-Hop, HIEUTHUHAI vừa chiều lòng tệp khán giả "yêu màu hồng", vừa bộc lộ màu sắc nổi loạn, ngông nghênh vốn có của nghệ thuật Rap.

Với kho nhạc đồ sộ - từ album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó đến Mắt Nhắm Mắt Mở cùng những ca khúc solo, khán giả mong chờ HIEUTHUHAI sẽ "xây" một đêm nhạc "đã mắt, đã tai".