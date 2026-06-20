Say Hi Rực Rỡ: HURRYKNG - WEAN LE bất ngờ "mất tích", JSOL bật chế độ "mỏ hỗn"

Sau những thử thách đầu tiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, các Anh trai không chỉ đối mặt với núi rừng mà còn dần bước vào những cuộc trò chuyện giúp họ hiểu và kết nối với nhau nhiều hơn.

Chỉ vừa tung teaser tập 3, Say Hi Rực Rỡ đã hé lộ hàng loạt diễn biến đáng chú ý khi những tình huống bất ngờ liên tiếp xảy ra, từ màn "mất tích" bí ẩn của một nhóm thành viên đến những "tranh cãi" nhỏ bắt đầu xuất hiện trong đại gia đình Say Hi.

Giữa hành trình sinh tồn đầy thử thách, các Anh trai cũng dần bộc lộ những góc nhìn, cảm xúc và suy nghĩ chân thật hơn về những người đồng hành bên cạnh mình trong teaser lần này.

Sau chặng leo núi đầy thử thách để chinh phục Đỉnh Đá Trắng, teaser tập 3 bất ngờ hé lộ một tình huống khiến cả đại gia đình Say Hi không khỏi tò mò. Trong khi phần lớn các Anh trai đã trở về điểm cắm trại để chuẩn bị cho đêm thứ hai, nhóm gồm Đức Phúc, Pháp Kiều, WEAN và HURRYKNG lại hoàn toàn vắng mặt. Sự "mất tích" đầy bí ẩn của bộ tứ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khiến các thành viên liên tục đặt câu hỏi về hành trình riêng mà họ vừa trải qua.

Màn tái ngộ nhanh chóng biến thành một cuộc truy hỏi tập thể khi ai cũng tò mò về hành trình bí ẩn của bốn thành viên.

Việc họ đã đi đâu, làm gì và mang về điều gì đặc biệt trở thành dấu hỏi lớn của tập phát sóng tuần này.

Không chỉ có những tình huống bất ngờ, bữa tối còn chứng kiến màn "đối chất" đầy thú vị giữa Đức Phúc và JSOL. Trong lúc cùng các anh em nhìn lại hành trình của ngày dài, Đức Phúc bất ngờ bày tỏ sự "ấm ức" khi cho rằng mình đã phải tự xoay xở khá nhiều để hoàn thành thử thách. "Dành Dành" hài hước kể lại những khó khăn gặp phải, đồng thời cho biết bản thân chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ như mong đợi từ đồng đội.

Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng có diễn biến mới khi JSOL bất ngờ lên tiếng phản biện. Theo nam ca sĩ, anh đã luôn đồng hành và hỗ trợ Đức Phúc xuyên suốt chặng đường nhưng dường như lại bị người anh em "quên công".

Cuộc tranh luận diễn ra trong không khí vui vẻ, khiến các thành viên còn lại được phen cười nghiêng ngả.

Đáng chú ý, hành trình lần này còn mang đến cơ hội để nhiều Anh trai mở lòng hơn về những áp lực và cảm xúc của bản thân. Nếu Hùng Huỳnh lần đầu tiết lộ nỗi lo khi tham gia chương trình vì sợ mình trở thành gánh nặng, làm ảnh hưởng đến đồng đội, thì RHYDER cũng có những chia sẻ chân thành về hành trình vượt qua giới hạn của bản thân. "Em út" Rực Rỡ thừa nhận những thử thách tại Kon Ka Kinh khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, nhưng chính sự động viên và tiếp sức tinh thần từ các anh em đã giúp anh có thêm động lực để hoàn thành hành trình và trở về an toàn.

Hùng Huỳnh chia sẻ về áp lực.