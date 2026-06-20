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Sau “Bông đẹp quá kìa”, phim Việt lại có cảnh "Dừng xe đi" gây sượng không kém

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ngay khi phim "Mesdames Thanh Sắc” vừa chính thức công chiếu, mạng xã hội đã xôn xao vì một phân cảnh gây sượng sùng không kém cảnh “Bông đẹp quá kìa” từng viral cõi mạng.

Phim Việt năm 2026 có rất nhiều dự án bùng nổ doanh thu, nhận về nhiều lời khen nhưng cũng có không ít cái tên gây chú ý vì kịch bản quá dở, tình tiết quá gượng ép hay diễn xuất giả trân. Cách đây không lâu, Một Thời Ta Đã Yêu từng làm dậy sóng mạng xã hội với cảnh quay “Bông đẹp quá kìa”.

Đoạn clip từng khiến netizen bàn tán, sau đó được nhiều người quay clip chế.

Đoạn trích được nhà sản xuất chia sẻ khiến cư dân mạng thở dài vì câu thoại khô khan của nữ chính, vì bông hoa thực ra chẳng hề hiếm có khó tìm nhưng lại khiến hai chàng trai phải mạo hiểm leo ra miệng vực để hái, thêm cả góc quay thiếu thẩm mỹ… tất cả tạo nên một phân cảnh đủ tệ để khán giả thở dài nhưng cũng thừa hài hước khiến mọi người phì cười.

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Mesdames Thanh Sắc vừa chiếu đã có câu thoại "chuông xe đạp" không kém.

Nhưng mới đây, “Bông đẹp quá kìa” đã gặp đối thủ cạnh tranh mang tên “Dừng xe đi” trong phim Mesdames Thanh Sắc. Ngay sau khi phim chính thức công chiếu, netizen đã bàn luận rôm rả về một cảnh quay ngắn khi nam chính Dũng và nữ chính Cầm Thanh tranh cãi trên xe ô tô. Cầm Thanh quay sang Dũng đề nghị “Dừng xe đi” rồi bật khóc.

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Thanh Hằng và Lương Thế Thành đóng chính trong phim.

Lẽ ra đây sẽ là một cảnh xúc động nhưng người xem lại phì cười vì phần kỹ xảo khá lộ nên đường phố và chiếc ô tô nhìn không ăn nhập với nhau. Lương Thế Thành lái xe với tư thế cứng đơ “chỉ nhìn đã biết đang diễn”, hai nhân vật ngồi trên xe mui trần với tốc độ khá nhanh nhưng tóc cũng không bay một sợi. Đáng nói nhất là biểu cảm của Thanh Hằng khi cố khóc nhưng lại ngỡ như đang cười khiến người xem cảm thấy khó hiểu.

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Quỳnh Thy tới chúc mừng phim mới của Thanh Hằng.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều người đang so sánh “Bông đẹp quá kìa” với “Dừng xe đi” để xem phân cảnh nào cạn lời hơn. Có một điều rất thú vị là Quỳnh Thy cũng đến chúc mừng Thanh Hằng trong buổi ra mắt phim Mesdames Thanh Sắc và chắc hẳn lúc ấy, hai mỹ nhân showbiz không ngờ sẽ có duyên nợ éo le như thế này.

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Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Mesdames Thanh Sắc #cảnh quay hài hước #Bông đẹp quá kìa #Thanh Hằng #Lương Thế Thành

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