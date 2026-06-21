Công Tử Văn Thơ: Cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy làm nghề của MONO

HHTO - Trở lại đường đua âm nhạc với MV "Công Tử Văn Thơ", MONO tiếp tục khẳng định độ chịu chi và tham vọng bứt phá trong tư duy nghệ thuật. Sản phẩm không chỉ là bước tiến dài về mặt hình ảnh mà còn cho thấy một MONO ngày càng chín chắn hơn trong âm nhạc.

Công Tử Văn Thơ là ca khúc mở đường cho album phòng thu thứ hai của MONO, đánh dấu chương mới trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Với MV của ca khúc, MONO đã cho thấy mức độ đầu tư đáng kể khi lựa chọn khai thác các chất liệu cổ phong và văn hóa truyền thống làm trục chính cho phần hình ảnh. Từ phục trang, mỹ thuật đến những điển tích đều gợi nhắc không gian xứ Huế mộng mơ. Đặc biệt, MV được ghi hình tại Ngọ Môn - một trong những biểu tượng kiến trúc cung đình tiêu biểu của Việt Nam.

MONO chính thức phát hành ca khúc Công Tử Văn Thơ.

Việc một nghệ sĩ trẻ được cấp phép thực hiện dự án tại địa điểm vốn có quy định khai thác hình ảnh rất nghiêm ngặt phần nào cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tham vọng tạo nên một sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ cao của MONO. Trong bối cảnh khán giả ngày càng quan tâm đến những sản phẩm có thể kể câu chuyện Việt theo cách hiện đại, một MV đầu tư nghiêm túc như vậy luôn xứng đáng được ghi nhận.

Việc lồng ghép câu chuyện văn hóa vào các sản phẩm âm nhạc đại chúng chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng. Đó không đơn thuần là việc khoác lên mình bộ cổ phục hay “check-in” tại một địa danh lịch sử, mà đòi hỏi nghệ sĩ phải có sự thấu hiểu sâu sắc về tầng sâu ngữ nghĩa, cách sử dụng hình ảnh và tôn trọng tuyệt đối các giá trị cốt lõi.

Khai thác chất liệu văn hóa thậm chí còn là một bước đi khá mạo hiểm, nghệ sĩ rất dễ vấp phải những luồng tranh phản ứng gay gắt từ dư luận bởi sự lanh quanh giữa ranh giới “sáng tạo” và “làm sai lệch”. Ngay cả những tên tuổi gạo cội, có thâm niên trong nghề đôi khi cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí "bị ngợp" khi bước vào địa hạt này.

Dù vậy, một nghệ sĩ thuộc thế hệ Z như MONO lại cho thấy một cách tiếp cận vô cùng khéo léo và trọn vẹn. Nam ca sĩ không chỉ khai thác chất liệu văn hóa ở phần hình ảnh mà còn đưa yếu tố truyền thống vào âm thanh. Xuyên suốt ca khúc là các nhạc cụ dân tộc, điển hình là tỳ bà được lồng ghép một cách tự nhiên vào bản phối. Tuy ca khúc có hơi "trôi" khi thiếu điểm nhấn rõ ràng, với một nghệ sĩ trẻ, việc dám thử nghiệm và xử lý tương đối hài hòa yếu tố này là nỗ lực đáng ghi nhận.

Tuy chỉn chu là thế, Công Tử Văn Thơ lại xuất hiện đúng vào thời điểm thị trường đang có nhiều MV cùng “màu”. Thời gian qua, làng nhạc Việt chứng kiến một cuộc đổ bộ của các sản phẩm mang đậm yếu tố văn hóa, từ Come My Way của Sơn Tùng M-TP đến Lá Ngọc Cành Vàng của Kiều Anh. Điều này vô tình khiến ca khúc của MONO giảm bớt tính độc đáo và khó tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh. Dẫu vậy, Công Tử Văn Thơ vẫn là một bước đi đáng trân trọng và là một cột mốc chứng minh sự trưởng thành trong tư duy làm nghề của MONO.