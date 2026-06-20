GREY D hoàn thiện album "Ánh Sáng • Màn Đêm", khắc họa rõ nét thế giới nội tâm

Tối 19/6, GREY D phát hành side B mang tên Màn Đêm, chính thức hoàn thiện album đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm. Nếu Ánh Sáng từng đưa người nghe bước vào một thế giới rực rỡ sắc màu với những cảm xúc tích cực, những rung động đẹp đẽ của tình yêu và tuổi trẻ, thì Màn Đêm là nơi nỗi nhớ, sự nuối tiếc, cô đơn, chấp nhận và trưởng thành được lên tiếng.

Tiếp nối hình tượng người du mục đã xuất hiện xuyên suốt Side A, GREY D dẫn dắt khán giả trên hành trình khám phá thế giới nội tâm của chính mình. Nhưng lần này, ánh sáng không còn là tâm điểm. Thay vào đó là màn đêm với những khoảng lặng, những câu hỏi chưa có lời giải và những cảm xúc chưa thể gọi tên.

Toàn bộ 6 ca khúc mới trong Side B đều do chính GREY D sáng tác, phối khí, sản xuất và tham gia xử lý âm thanh, gồm: Họa Nhạc Dưới Ánh Trăng, Tối Nay 2h, Ánh Sáng • Màn Đêm, Toidaidot, 1001 Câu Trả Lời, Đường Về. Không lựa chọn một màu sắc cố định, Màn Đêm là tập hợp của nhiều thể loại và cách tiếp cận âm nhạc khác nhau. Có những khoảnh khắc mang hơi thở Ambient giàu không gian, có những đoạn chuyển động mang năng lượng Rock, những lớp âm thanh điện tử hiện đại, hay những chi tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên như gió, ánh sáng, đom đóm, tiếng vọng của không gian.

Ca khúc mở đầu Họa Nhạc Dưới Ánh Trăng mang màu sắc thơ mộng nhưng chất chứa sự bất lực của một người vẫn chưa thể bước ra khỏi ký ức cũ. Ca khúc mở ra một câu chuyện - nơi nhân vật trữ tình đối diện với những day dứt của một mối tình dang dở. Giữa không gian của ánh trăng và âm nhạc, anh đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng chưa bao giờ dễ giải thích: "Tình yêu là gì?"

Tối Nay 2h là một ca khúc sở hữu những lớp âm thanh mơ hồ, bồng bềnh, tạo cảm giác như người nghe đang lạc giữa ranh giới của ký ức và hiện thực. GREY D đưa người nghe bước vào thế giới của những giấc mơ. Ở đó, người yêu cũ vẫn hiện diện nguyên vẹn, đẹp đẽ như chưa từng rời xa. Giấc mơ trở thành nơi trú ẩn cuối cùng cho những điều không thể tồn tại trong thực tại.

Với Ánh Sáng • Màn Đêm - trung tâm tư tưởng của toàn bộ album - GREY D sử dụng hình ảnh ánh sáng và màn đêm như một phép ẩn dụ cho hai con người mãi không thể thuộc về nhau. Đây cũng là ca khúc thể hiện rõ nhất triết lý xuyên suốt album: Tình yêu đôi khi không cần một kết thúc rõ ràng, bởi chính sự dang dở đã trở thành điểm không thể quên của ký ức.

Toidaidot lại là lời tự trách đầy tiếc nuối của một người trưởng thành sau đổ vỡ. Không còn trách móc đối phương, nhân vật chỉ có thể tự trách chính mình vì đã quá vô tâm trong những khoảnh khắc đáng lẽ phải biết trân trọng. Đây là một trong những ca khúc giàu cảm xúc của Side B với cách kể chuyện ở góc nhìn trực diện.

1001 Câu Trả Lời xoay quanh những câu hỏi không bao giờ có lời đáp sau chia tay. Ca khúc gợi cảm giác như một cuộc đối thoại với chính bản thân, nơi người kể chuyện chấp nhận rằng không phải mọi điều trong cuộc sống đều cần được giải thích.

Khép lại album là Đường Về - ca khúc mang tinh thần "chữa lành" và buông bỏ. Sau tất cả những tiếc nuối, những đêm dài và những câu hỏi không lời đáp, nhân vật cuối cùng cũng học được cách nói lời tạm biệt. Đó không phải một kết thúc bi lụy, mà là sự trưởng thành. Một lời cảm ơn dành cho người từng xuất hiện trong cuộc đời mình trước khi mỗi người tiếp tục hành trình riêng.

Bên cạnh âm nhạc, artwork của Màn Đêm cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ tính thẩm mỹ cao và định hướng nghệ thuật rõ nét, góp phần hoàn thiện thế giới hình ảnh xuyên suốt của album.

Việc hoàn thiện Ánh Sáng • Màn Đêm trước thềm hai đêm concert của GREY D diễn ra vào ngày 3 và 4/7 tại TP.HCM khiến khán giả nhân đôi niềm vui. Với cấu trúc giàu tính điện ảnh, khả năng xây dựng không gian âm thanh được thể hiện qua album, khán giả kỳ vọng GREY sẽ mang đến một phong cách độc đáo cho hai sân khấu sắp tới.