Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: CONGB - JSOL "lươn lẹo", Isaac gặp "kiếp nạn"

HHTO - Trong tập 5 "Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ", CONGB, JSOL, HURRYKNG mang đến loạt "chiến thuật" khi tham gia ngày sức khỏe. Trong khi đó, bàn bạc về hành trình đồng hành cùng các bé, Isaac đặt ra một mục tiêu.

Tối 20/6, Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lên sóng tập 5 - khép lại giai đoạn làm quen của bốn "Anh trai" Isaac, CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG và sáu "đuôi nhỏ" Alex, bé Tư, Tin Tin, Chloe, Danil.

Ở tập này, chương trình chào đón 3 khách mời đặc biệt gồm "Anh trai" Bùi Duy Ngọc, CONGB, DILLAN, mang đến một ngày sức khỏe với nhiều trò chơi rèn luyện thể lực, phát huy tinh thần đồng đội.

CONGB, JSOL "chơi chiêu"

"Say hi" cùng "lớp mẫu giáo", "thầy" Bùi Duy Ngọc đảm nhận vai trò trọng tài trong các trò chơi - người "cầm cân nảy mực", có quyền cộng/trừ điểm các đội chơi. Trong khi đó, CONGB và DILLAN sau khi "flex" khả năng vũ đạo đã được các em nhỏ chọn về đội, giúp cân bằng quân số "Anh trai" và "đuôi nhỏ" của mỗi đội.

Với ba trò chơi kéo co, kỵ sĩ gió lốc và đường đua sắc màu, dàn "Anh trai" và các em nhỏ ra sức thi đấu. Đáng nói, cùng với việc dùng sức, những mánh khóe "chơi dơ" cũng được các "Anh trai" vận dụng linh hoạt khiến khán giả cười bò.

Đội đỏ gồm Isaac, CODY Nam Võ, DILLAN, Chloe, UYU, Alex (đổi với bé Tư ở đội xanh).

Ngay khi bước vào cuộc đua kéo co, nhận thấy đội xanh có phần yếu thế nên JSOL đã quyết định "chơi chiêu", chạy sang cù lét đội đỏ nhưng bị Isaac nhanh chóng hạ gục. Đáp trả lại, Isaac thành thật rằng đã "đọc vị" được Tin Tin - thích nằm - nên mời gọi cậu bé bỏ đồng đội đang miệt mài kéo co, chạy sang nằm "nghỉ ngơi" cùng anh và JSOL, khiến đội xanh thua trắng.

Đội xanh gồm JSOL, CONGB, HURRYKNG, Danil, Tin Tin, bé Tư.

Đến trò chơi thứ hai, nơi chỉ có các anh lớn đọ sức. Bằng tất cả mưu mẹo, màn vượt chướng ngại vật của 6 "Anh trai" khiến trọng tài quay cuồng. Dẫu vậy, đại diện đội đỏ - DILLAN tuyên bố bản thân "chơi đàng hoàng". Trong khi đó, CONGB (đội xanh) cho rằng đội mình "thua trong vẻ vang".

Trò chơi cuối cùng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội. Ngay lượt đấu đầu tiên, CONGB khiến Isaac phải thốt lên "sao có thể xấu tính như vậy được" khi lắc chuông rồi ném ra xa, khiến DILLAN loay hoay đi nhặt lại. Đến lượt mình, JSOL cũng nhanh trí học hỏi đàn em quăng chuông ra xa bỏ mặc CODY Nam Võ cuống cuồng đi tìm. Thế nhưng, khi đến lượt Isaac "ăn gian" thì bất ngờ bị vấp ngã khiến mọi người cười hả hê.

Kế hoạch của 4 "bảo mẫu"

Theo thời khóa biểu, sau 5 ngày làm "bảo mẫu" tập sự, dàn "Anh trai" sẽ có bắt đầu bước vào thử thách chăm sóc các bé 24/24. Tổng kết số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh hội chợ, lớp học "Đuôi nhỏ Say hi" sẽ có nguồn quỹ 12 triệu đồng dành để chi tiêu trong thời gian tới.

Tại buổi họp nhận xét tình hình lớp học, các "Anh trai" cùng gạch đầu dòng nhiều lưu ý dành cho công tác sinh hoạt và dạy học khi chung sống toàn thời gian cùng 6 nhóc tì. Isaac đặt ra mục tiêu sau khóa học các bé khi về với gia đình phải có sự tiến bộ, không ít thì nhiều.

Trong đó, kế hoạch ban đầu đặt ra gồm: Dạy các bé chào hỏi, nói lời cảm ơn - xin lỗi, nhắc nhở thêm về những cách hành xử chưa tốt, giúp các bé phát huy điểm mạnh, sửa đổi điểm kém. Ngoài ra, các "Anh trai" cho biết sẽ "bồi" thêm cho các em các kỹ năng cần thiết, hướng dẫn các em làm công việc nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi như xếp ghế, lau bàn, quét nhà.

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