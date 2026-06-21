Song Luân, Anh Tú bán bánh gây quỹ cho nữ sinh 17 tuổi một mình gánh vác gia đình

HHTO - Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, hình ảnh cô bé 17 tuổi vừa đi học vừa bán vé số để kiếm tiền chăm sóc mẹ bệnh và em gái nhỏ khiến ca sĩ Anh Tú và diễn viên Song Luân vô cùng xót xa.

Trong tập phát sóng lần này, các nghệ sĩ đồng hành cùng ba hoàn cảnh khó khăn gồm em Nguyễn Thị Mỹ Dung, em Đào Bảo Ngọc và em Lê Thanh Vân. Trong đó, hoàn cảnh của em Đào Bảo Ngọc khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Bảo Ngọc sinh năm 2009, là học sinh Trường THPT Trung Phú, hiện sống cùng mẹ và em gái tại TP.HCM.

Gia đình em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ là chị Nguyễn Thị Bích Tuyên (sinh năm 1982) mắc nhiều bệnh hiểm nghèo như phổi mô kẽ tự miễn, hội chứng kháng synthetase, hở van tim 3 lá và trào ngược dạ dày. Sức khỏe của chị suy kiệt, phải thở oxy liên tục, gần như không thể tự đi lại hay sinh hoạt cá nhân.

Năm 2023, khi mẹ bắt đầu lâm bệnh nặng, cha em là anh Đào Văn Vũ rời khỏi gia đình và mất liên lạc cho đến nay. Từ đó, mọi gánh nặng chăm sóc mẹ và nuôi em gái nhỏ Đào Ngọc An Nhiên (sinh năm 2021) đều dồn lên vai Bảo Ngọc.

Dù đang là học sinh THPT, Ngọc vẫn tranh thủ bán vé số vào buổi trưa và buổi tối để có tiền trang trải cuộc sống. Mỗi ngày em bán khoảng 120 tờ vé số, thu nhập từ việc bán vé số hiện là nguồn chi tiêu chính của cả gia đình.

Hoàn cảnh khó khăn không làm em chùn bước trên con đường học tập. Bảo Ngọc nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, từng đạt giải học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp huyện và tham gia các cuộc thi Olympic Tin học. Em nuôi ước mơ theo học ngành Công nghệ thông tin để trở thành kỹ sư trong tương lai.

Hiện mỗi tháng, mẹ em phải tái khám và điều trị với chi phí hơn 10 triệu đồng cho mỗi đợt nhập viện, đồng thời phải duy trì máy thở tại nhà 24/24 giờ. Dù nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô và các mạnh thường quân, Bảo Ngọc luôn dành số tiền được giúp đỡ cho việc chữa bệnh của mẹ, còn chi phí sinh hoạt hằng ngày em cố gắng tự trang trải bằng việc bán vé số.

Ca sĩ Anh Tú nghẹn lòng trước hoàn cảnh của Bảo Ngọc. Nam ca sĩ cho biết anh đau xót khi một cô gái mới 17 tuổi đã phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Diễn viên Song Luân cũng xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình Bảo Ngọc. Mẹ em mắc bệnh nặng, phải nằm một chỗ và phụ thuộc vào bình oxy nên không thể đồng hành cùng các con đến chương trình. Vì vậy, chỉ có hai chị em tự dìu dắt nhau tham gia ghi hình.

Sau khi hoàn thành phần thử thách làm bánh bông lan, Song Luân và Anh Tú đã tranh thủ bán sản phẩm để gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. MC Đại Nghĩa cũng tham gia cùng các khách mời, trực tiếp “buôn bán” để góp thêm nguồn hỗ trợ cho các nhân vật. Trong thời gian ngắn, các nghệ sĩ đã bán hết 16 hộp bánh bông lan, thu về gần 30 triệu đồng để gửi đến các nhân vật.

Ngoài ra, các nghệ sĩ, mạnh thường quân, khán giả địa phương cùng cộng đồng người hâm mộ Anh Tú và Song Luân cũng chung tay hỗ trợ các em nhỏ. Tổng số tiền và quà tặng được trao trong tuần này ước tính hơn 600 triệu đồng.