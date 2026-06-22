Vì sao câu thoại trong phim truyền hình cách đây 15 năm bỗng nổi tiếng trở lại?

HHTO - Thật không ngờ một phim truyền hình ra mắt từ 15 năm trước lại được netizen nhắc đến liên tục trong thời gian gần đây. Tất cả chỉ vì một câu thoại siêu phi lý.

Thời gian gần đây, khán giả liên tục phì cười trước những câu thoại ngô nghê của phim Việt. Bản thân những câu nói này không có vấn đề, nhưng đặt vào bối cảnh không hợp lý thì lại trở thành phi logic, xem như phim hài. Như phim Một Thời Ta Đã Yêu có câu “Bông đẹp quá kìa”, Mesdames Thanh Sắc thì viral câu thoại “Dừng xe đi” khiến cư dân mạng liên tục chế ảnh.

Và thật không ngờ một phim truyền hình ra mắt từ 15 năm trước cũng được “khai quật” vì một câu thoại. Đó là Anh Em Nhà Bác Sĩ, được làm lại từ phim truyền hình Hàn Quốc cực đình đám, có thể coi là kinh điển. Trong phim có đoạn nam chính là bác sĩ Minh Hùng dặn dò đồng nghiệp “Ca mổ sẽ kéo dài lắm đây, ai đói bụng thì đi mua bánh mì trước đi”. Không khí trong phòng mổ đang căng thẳng bỗng thành hài hước chỉ vì câu thoại không liên quan đến bối cảnh, càng không đúng với nguyên tắc làm việc của ngành y.

Vì Anh Em Là Bác Sĩ là phim về y khoa, tập trung vào công việc của các bác sĩ nên một câu thoại ngô nghê đã phá hỏng cả bộ phim, cho thấy biên kịch chẳng hề nghiên cứu về ngành y và sẽ khiến khán giả hiểu sai về bác sĩ. Thay vì im lặng và chuyên tâm vào ca mổ, chỉ nói những câu cần thiết thì nhân vật trong phim lại nói đùa, chọc cười, trêu nhau như một buổi tán gẫu.

Từ Anh Em Nhà Bác Sĩ 15 năm trước đến bây giờ, phim Việt vẫn mắc nhiều lỗi liên quan đến y khoa. Có thời gian, mạng xã hội bỗng tràn ngập hình ảnh so sánh một cảnh trong Hậu Duệ Mặt Trời của Hàn Quốc và Kế Hoạch Hoàn Hảo của Việt Nam. Nội dung hai phim khác nhau nhưng lại có một cảnh quay tương đồng: Nam chính bị thương ở tay, nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Nhưng trong khi Song Joong Ki băng bó tay rõ ràng thì Trường Thịnh chỉ được dùng một sợi băng gạc buộc từ cánh tay lên cổ đầy sơ sài, đúng kiểu làm cho có khiến khán giả ngán ngẩm.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim còn liên tiếp khiến người xem bực bội vì những chi tiết sai lệch liên quan đến ngành y. Chẳng hạn nam phụ Vũ là một bác sĩ khoa Tim mạch hết lòng vì người bệnh nhưng khi chuẩn bị thực hiện ca mổ, Vũ đã quyết định bỏ ngang kíp mổ, rời đi vì nghe tin con gái của nữ chính nhập viện do hóc dị vật.