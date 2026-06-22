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Vừa trở về từ Pháp, Song Hye Kyo đã vội vã hẹn hò ngày mưa cùng người đặc biệt

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hẳn phải thân thiết lắm lắm thì Song Hye Kyo mới nhanh chóng gặp gỡ nhân vật này ngay sau khi cô vừa hoàn thành lịch trình tại Pháp.

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Một tuần qua, Song Hye Kyo đã đến Pháp tham dự các hoạt động của thương hiệu mỹ phẩm mà cô làm gương mặt đại diện. Sao nữ xứ Hàn liên tục khiến netizen trầm trồ khi khoe vẻ trẻ trung rạng rỡ trong các buổi tiệc tối hoặc chuyến du ngoạn trên du thuyền sang chảnh.

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Bất ngờ nhất là ngay sau khi về Hàn Quốc, Song Hye Kyo đã nhanh chóng gặp gỡ Suzy. Bằng chứng là Suzy đã khoe ảnh selfie cùng đàn chị kèm theo chú thích “Hẹn hò ngày mưa”. Cả hai sao nữ đều đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và dường như còn để mặt mộc.

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Còn Song Hye Kyo cũng chia sẻ bức ảnh chụp một hộp quà sang trọng kèm lời cám ơn Suzy. Món quà đến từ thương hiệu mà Suzy làm đại sứ và chắc hẳn Suzy đã gửi tặng đàn chị trong buổi gặp mặt vừa rồi.

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Vì Suzy và Song Hye Kyo chưa từng đóng phim chung, cũng không có dự án nào cùng hợp tác, bạn chung cũng chẳng thấy… nên ai cũng bất ngờ khi thấy hai người khoe ảnh đi ăn, đi chơi cùng nhau. Suzy thậm chí còn tới nhà đàn chị, chứng tỏ độ thân thiết đặc biệt giữa hai người.

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Thực ra, Song Hye Kyo cùng Suzy quen biết từ sự kiện in dấu tay ở Blue Dragon Series Awards 2023 và nhanh chóng thân nhau như chị em một nhà. Hai người thường xuyên gửi xe cà phê cổ vũ phim mới của đối phương, thường xuyên thả tim hay trò chuyện qua lại trên mạng xã hội.

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Dù chênh nhau đến 13 tuổi, Song Hye Kyo vẫn trẻ trung không kém gì đàn em. Cả hai có nhiều điểm tương đồng như đều là sao hạng S nhiều năm, được khen là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Hàn, không ngại chụp ảnh cam thường hoặc khoe diện mạo không son phấn. Vì thế, ai cũng mong Song Hye Kyo - Suzy có dịp đóng chung phim.

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Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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