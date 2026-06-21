5 khoảnh khắc Sasuke vượt mặt Naruto, trở thành nhẫn giả mạnh bậc nhất thế giới

Mối quan hệ giữa Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của anime Nhật Bản. Dù về sau Naruto đã bắt kịp và sở hữu nguồn sức mạnh thần thánh, nhưng Sasuke mới là người chiếm ưu thế trong không ít sự kiện quan trọng, xuyên suốt chiều dài dòng thời gian của thương hiệu. Dưới đây là những giai đoạn chứng minh tư duy chiến thuật của Sasuke hoàn toàn vượt trước Naruto một cái đầu.

Sasuke nâng cấp Dấu ấn Nguyền rủa

Khởi đầu từ chương 172 đến 238 trong truyện, Sasuke bước vào giai đoạn khủng hoảng tâm lý nặng nề khi đối mặt với sự trỗi dậy thần tốc của Naruto. Phản ứng tiêu cực trước mặc cảm tự ti đã đẩy thiên tài Uchiha vào vòng tay của Orochimaru để tìm kiếm sức mạnh tối thượng. Tuy nhiên, sự bất ổn về mặt tâm lý và việc thiếu tự chủ đó không thể làm lu mờ đi năng lực thực chiến vượt trội của anh tại thời điểm này.

Cuộc đối đầu chấn động tại Thung lũng Tận cùng đã phơi bày khoảng cách giữa một bên là hùng mạnh bẩm sinh, một bên là nỗ lực vượt bậc. Dù Naruto đã dốc toàn lực, phối hợp nhuần nhuyễn giữa Ảnh Phân Thân Chi Thuật, Rasengan và thậm chí là giải phóng lớp áo chakra của Cửu Vĩ, cậu vẫn hoàn toàn thất thế trước trạng thái Nguyền Ấn cấp độ 2 kết hợp cùng Tả Luân Nhãn và nhẫn thuật Chidori của Sasuke. Kết quả, Naruto bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, để Kakashi đến thu dọn tàn cuộc.

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Nhiệm vụ khảo sát cầu Thiên Địa

Sau 3 năm biệt tích, Sasuke trở lại và cho thấy thành quả rõ rệt so với Naruto. Trong khi Orochimaru dốc toàn lực trang bị cho Sasuke những cấm thuật và kỹ năng chiến đấu thượng thừa, thì Naruto lại tỏ ra chật vật dưới sự hướng dẫn của Jiraiya, giống như đang tham gia "khóa hè" dành cho những nhẫn giả yếu kém.

Sự vượt trội của Sasuke được thể hiện một cách áp đảo khi cậu dễ dàng xâm nhập vào không gian tâm thức của Naruto, dùng Tả Luân Nhãn trấn áp sức mạnh Cửu Vĩ một cách dễ dàng. Tốc độ kinh hoàng cùng thanh kiếm Kusanagi giúp Sasuke đạt đến đẳng cấp của một Kage thực thụ. Ngược lại, Naruto vẫn phải vật lộn để kiểm soát nguồn chakra của vĩ thú trong cơ thể mình.

Nhiệm vụ săn tìm Itachi

Dù Naruto đã có những bước tiến đáng kể trong việc đối đầu với Akatsuki, cậu vẫn đi sau Sasuke vài bước. Thậm chí, đại thuật Rasenshuriken ở Naruto cũng không thể hạ gục Kakuzu ngay lập tức nếu không có sự hỗ trợ. Trong khi đó, Sasuke sau khi hấp thụ Orochimaru đã sở hữu "Sức mạnh của Bạch Xà", làm chủ trạng thái Nguyền Ấn cấp 2 và có khả năng kháng mọi loại độc tố.

Việc Sasuke đánh bại Deidara, kẻ từng hạ Kazekage Gaara trước đó, là minh chứng cho tư duy chiến thuật đỉnh cao của anh. Không chỉ vượt trội về lượng nhẫn thuật phong phú kế thừa từ thuộc tính rắn, tư duy chiến đấu của Sasuke lúc này đã đến mức độ sắc bén, bỏ xa sự bộc phát cảm tính của Naruto.

Trận chiến định mệnh giữa hai anh em

Trong khi Naruto bị Tsunade nghiêm cấm sử dụng La Toàn Thủ Lý Kiếm vì tính chất tự hủy hoại kinh hoàng của nó, Sasuke lại liên tục tỏa sáng trong trận chiến báo thù Itachi Uchiha. Dù kết cục nằm trong tính toán của Itachi nhằm thanh lọc thực thể Orochimaru và Nguyền Ấn khỏi cơ thể em trai mình, không ai có thể phủ nhận quyền năng mà Sasuke đã phô diễn lúc này.

Từ kiếm thuật điêu luyện đến đại nhẫn thuật Kỳ Lân vận dụng lôi điện tự nhiên, Sasuke chứng minh bản thân là ví dụ điển hình của việc làm chủ nhẫn thuật. Việc bước ra khỏi trận chiến với đôi mắt Mangekyo Sharingan được thức tỉnh giúp Sasuke sở hữu vị thế mới hoàn toàn khác biệt, khiến mọi nỗ lực theo kịp của Naruto tại thời điểm đó trở nên hụt hơi.

Hội nghị Năm Kage

Tại thời điểm Hội nghị Năm Kage diễn ra, Naruto đã đạt được trạng thái Tiên Nhân Thuật tại núi Myoboku, giải quyết được bài toán La Toàn Thủ Lý Kiếm và tạm thời vươn lên đẳng cấp Kage. Tuy nhiên, Tiên Nhân Thuật lại có nhược điểm chí mạng, đó là giới hạn thời gian duy trì trong vòng 5 phút và tiêu hao cực nhanh khi được thi triển.

Trong khi đó, sức mạnh của Sasuke được hun đúc từ lòng hận thù hướng về Danzo Shimura - kẻ chịu trách nhiệm cho thảm kịch của gia tộc Uchiha. Thay vì tìm cách đối đầu trực diện, Sasuke đã sử dụng những đòn tâm lý và ảo thuật tinh vi để đánh lừa định lượng thời gian của đối thủ. Sự thua cuộc và cái chết của Danzo dưới tay Sasuke khẳng định sự áp đảo của hậu duệ tộc Uchiha về cả sự tàn nhẫn lẫn tư duy chiến lược chiến đấu.