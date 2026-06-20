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Đạp Gió 2026: Tiết mục Công diễn 5 của đội Trang Pháp nhận phản ứng trái chiều

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Trang Pháp cùng Đường Nghệ Hân, Từ Mộng Khiết và Phạm Vỹ Kỳ đã có một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với nhóm du học sinh Việt Nam, tìm hiểu về truyền thống của Tết Đoan Ngọ. Cùng với đó, tiết mục "Lực Hút Trái Tim" của đội Trang Pháp trong Công diễn 5 trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi.

Xuất hiện với chiếc xe đẩy đầy ắp các món quà truyền thống, các bạn du học sinh Việt Nam đang học tại trường Đại học Sư phạm Hồ Nam đã gửi lời chào bằng tiếng Việt đến dàn tỷ tỷ khiến cả phòng chờ vỡ òa thích thú.

Trong đó, những người bạn du học sinh này đã thay mặt những người con xa xứ chia sẻ niềm tự hào về Trang Pháp: "Chúng em rất tự hào khi chị đến đây và thể hiện cho bạn bè quốc tế thấy hình ảnh một 'tỷ tỷ' xuất sắc. Dù trên sân khấu chị nhận được bao nhiêu phiếu bầu đi chăng nữa, chị luôn là số một trong tim chúng em". Đáp lại, nữ ca sĩ bày tỏ niềm xúc động, hạnh phúc thốt lên: "Được nói tiếng Việt rồi!" và ôm chầm lấy những người bạn nhỏ đồng hương.

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Đội của Trang Pháp giao lưu cùng du học sinh Việt.

Không chỉ đến ủng hộ về tinh thần, buổi gặp gỡ còn là dịp để hai nền văn hóa Việt - Trung giao thoa. Nhóm sinh viên mang đến món bánh ú và giới thiệu về phong tục ăn Tết Đoan Ngọ (Tết diệt sâu bọ) của người Việt. Sau đó, mọi người cùng nhau trải nghiệm văn hóa bản địa: Tự tay vẽ trứng màu và đeo vòng tay chỉ ngũ sắc cầu bình an.

Ngoài ra, trên mạng xã hội, phần thể hiện Lực Hút Trái Tim đến từ Tăng Bái Từ x Trang Pháp x Đường Nghệ Hân x Phạm Vỹ Kỳ x Từ Mộng Khiết nhận được nhiều lượt thảo luận của khán giả. Đoạn dance break đôi giữa Trang Pháp và Tăng Bái Từ trở thành khoảnh khắc khiến netizen Trung - Việt "đứng ngồi không yên".

Sân khấu Lực Hút Trái Tim tại Công diễn﻿ 5. Nguồn clip: Trang Phap

Dẫu vậy, với "bài toán khó" của Lực Hút Trái Tim, khán giả cho rằng phần thể hiện của Trang Pháp thiếu điểm nhấn, chưa được như kỳ vọng. Giọng hát không cùng "tần số" của dàn tỷ tỷ khiến đường tiếng "lạc quẻ". Trong khi đó, nhiều ý kiến thừa nhận bản beat có độ "cuốn" nhưng tổng thể không phù hợp với tinh thần của bài hát, phần vũ đạo và trang phục rờm rà, rối mắt.

Netizen để lại bình luận:

- Trong công này thấy Đường Nghệ Hân tiến bộ rõ rệt nhất. Từ Mộng Khiết và Tăng Bái Từ diễn tốt. Lần này Trang hơi "lạc", không phải không hay mà có mấy động tác hơi lạc quẻ và hát có vài đoạn hơi lệch tông. Phạm Vỹ Kỳ có cố gắng.

- Biết là cố gắng rồi nhưng vẫn chỉ thấy hay chút vì vốn phần lời đã ổn rồi nhưng trang phục, nhạc nền, phần nhảy sao nó lạc quẻ mà gượng ép vậy. Chắc bài này là bài tui thấy không thích nhất của chỉ từ khi coi đến giờ.

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Kết quả, đội Trang Pháp xếp hạng 2 với 902 điểm, bao gồm 882 điểm bình chọn gốc từ khán giả tại trường quay và 20 điểm cộng nhờ chiến thắng vòng đấu phụ PK trước giờ diễn. Tiết mục Camera Ready của đội Trương Nguyệt đứng đầu với 928 điểm.

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Như Quỳnh (tổng hợp)
#Đạp Gió 2026 #Trang Pháp #Lực Hút Trái Tim #du học sinh Việt #văn hóa Việt-Trung

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