Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần... mang gì tới Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026?

HHTO - Ngày 22/6, YeaH1 chính thức công bố sự trở lại của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Bên cạnh dàn nghệ sĩ mới, sự xuất hiện của các Anh Tài từng tham gia mùa 2024 gồm Thanh Duy, Jun Phạm, Neko Lê, BB Trần và Duy Khánh cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Theo nhà sản xuất, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 quy tụ 34 Anh Tài thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Mùa giải mới được xây dựng theo hướng tăng tính cạnh tranh với các yếu tố X-Part, X-Song xuyên suốt hành trình. Chương trình cũng lần đầu xuất hiện danh hiệu "Chiến Tướng", được trao cho Anh Tài có thành tích nổi bật sau mỗi vòng công diễn.

Góc nghiêng "10/10" của Anh Tài 14 Casper.

Nhan sắc "0 tuổi" của Anh Tài Toki Thành Thỏ.

Hành trình năm nay gồm sân khấu Hội ngộ, 5 vòng Công diễn và đêm Chung kết. Hình tượng chủ đạo được lựa chọn là "Người đàn ông trên lưng ngựa", thay cho hình tượng "Chiến binh lửa" ở mùa trước.

BB Trần chia sẻ về "tử tế" mang đến trong chương trình ở mùa mới.

Tại sự kiện, các Anh Tài K24 cũng chia sẻ những điều mình mang tới mùa giải mới. BB Trần hài hước cho biết bản thân mang đến "2 tế", gồm "kinh tế" và "tử tế". Nam nghệ sĩ nói sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 mình đã gần trả hết nợ. Tuy nhiên khi nhận lời tham gia mùa mới, anh đùa rằng bản thân "sắp nợ lại rồi".

Trong khi đó, Jun Phạm cho biết lý do anh tiếp tục tham gia chương trình là mong muốn được kết nối với các anh em nghệ sĩ. Nam ca sĩ chia sẻ ở mùa trước mình đã học hỏi được rất nhiều điều từ những người đồng hành. "Mọi người cứ nói có gì thì mới tham gia, nhưng mà mình chưa có gì hết thì mình cứ tham gia rồi mình sẽ có", Jun Phạm nói.

Thanh Duy ngại ngùng chia sẻ về "sít-rịt" xuất hiện trong MV Hỏa Tâm sắp tới.

Một trong những tiết lộ được chú ý tại họp báo đến từ Thanh Duy. Nam ca sĩ cho biết sẽ đảm nhận một vai trò đặc biệt trong MV chủ đề Hỏa Tâm của chương trình. Theo nhận xét, đây là phân cảnh mà nhiều người có thể mặc định sẽ thuộc về một võ sư hoặc một Anh Tài có lợi thế hình thể. Chính vì vậy, khi nhận được tin nhắn từ đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, nam ca sĩ cho biết anh khá ngại khi biết mình là người được giao thực hiện phân cảnh này.

Duy Khánh "gửi nụ hôn" đến các khán giả.

Ngoài Thanh Duy, Jun Phạm và BB Trần, các gương mặt từng tham gia mùa 2024 trở lại năm nay còn có Neko Lê và Duy Khánh. Cả 5 nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng 29 Anh Tài còn lại trong hành trình của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Huỳnh Lập - Cheng "bắn tim" cho khán giả tại sự kiện công bố Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.