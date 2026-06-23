Từ “yếu tố rủi ro”, dàn cast tân binh lại là thành công bất ngờ của Lầu Chú Hỏa

HHTO - Từng bị xem là yếu tố rủi ro của phim kinh dị "Lầu Chú Hỏa", dàn diễn viên tân binh bất ngờ trở thành điểm sáng của tác phẩm, chinh phục khán giả qua màn nhập vai đầy chân thật và thấy rõ độ lăn xả.

Xây dựng theo phong cách found footage (giả tài liệu), nhà sản xuất Lầu Chú Hỏa tuyển chọn những gương mặt mới, có độ nhận diện chưa cao trên màn ảnh Việt để hóa thân thành nhóm streamer trong thử thách khám phá căn nhà ma ám. Nhờ thành công của Lầu Chú Hỏa, dàn diễn viên tân binh nhanh chóng được khán giả “truy lùng” thông tin.

Trần Phụng Hoàng

Dáng người tròn, gương mặt hóm hỉnh, mặc áo bà ba, Trần Phụng Hoàng khắc họa chân dung chị Nhàn ẩm thực miền Tây đầy dân dã và duyên dáng. Đi qua những mảng miếng hài ban đầu, cô liên tục khiến người xem bất ngờ với hình ảnh đầu cạo trọc, cơ thể bẻ ngược và uốn cong như cây cầu.

Trái với vẻ xuề xòa của trên phim, Phụng Hoàng ngoài đời xinh xắn và ngọt ngào. Riêng với kiểu tóc, Phụng Hoàng gây sốc khi tiết lộ, ngoài đời cô vốn cạo đầu từ nhiều năm trước. “Mình đi khám nhưng không xác định được mắc bệnh gì, chỉ biết hiện tại không có nang tóc, đành sống chung với đầu trọc”, cô chia sẻ.

Nguyễn Công Nương

Trên phim, nhân vật cô đồng Bạch Bạch nổi danh cõi mạng, phụ trách các nghi thức tâm linh trong buổi livestream khám phá lầu chú Hỏa. Trái ngược với hình ảnh ma mị của vai diễn, Nguyễn Công Nương ngoài đời lại cực sang chảnh thời thượng. Nữ diễn viên đồng ý cạo lông mày, để mặt mộc và hóa trang môi nhợt nhạt trên phim vì “Tôi không ngại xấu để được sống đúng là nhân vật”.

Điều đặc biệt nhất là ngoài đời, nữ diễn viên cũng là một cô đồng. Nhưng nếu như nhân vật cô Bạch là cô đồng trừ tà sát quỷ, nữ diễn viên là người hầu cận tín ngưỡng Mẫu tứ phủ.

Ngọc Chi Bảo

Trong nhóm bạn streamer của phim, nhân vật Thư nổi bật nhờ vẻ đẹp lai Tây, mái tóc highlight, gu thời trang sành điệu. Đồng điệu với nhân vật trên phim, diễn viên Gen Z ngoài đời cũng để lại ấn tượng cho các bạn diễn bởi phong cách cool girl chạy xe motor, có chút gai góc, tinh nghịch.

Lần đầu xem Lầu Chú Hỏa, Ngọc Chi Bảo vô cùng bất ngờ, vì không nghĩ mình khác xa ngoài đời đến vậy. Xuyên suốt bộ phim, cô cảm thấy ngột ngạt và khó thở theo bước chân các nhân vật, nhưng cũng hồi hộp liệu rằng khán giả có hài lòng hay không.

Dũng Hà

Từ trên phim đến các buổi cinetour ngoài đời thực, Dũng Hà (Hà Việt Dũng) ghi điểm trong mắt fan nữ nhờ vẻ soái ca, vóc dáng nam tính. Nam diễn cho biết nhân vật Dũng giống anh ở sự quan tâm, hay giúp đỡ bạn bè. Nhưng anh không trẻ con, xốc nổi như nhân vật trong một số tình huống phim.

Trong chuỗi ngày quay Lầu Chú Hỏa, với Dũng Hà, khó nhất là cảnh Dũng bị tra tấn bởi tiếng đàn ma quái, bởi anh phải diễn hoàn toàn bằng tưởng tượng, khi xung quanh không có ai.

Trương Huỳnh Như

Trên phim gây hoảng sợ cho khán giả bởi nhân diện oán linh cô Hứa nhưng ngoài đời, Trương Huỳnh Như để thương để nhớ với vẻ đẹp thánh thiện, lối nói chuyện dễ mến. Đi thử vai một trong các vai nữ chính của Lầu Chú Hỏa, Trương Huỳnh Như lấy làm lạ khi được gợi ý đóng vai cô Hứa - một nhân vật không có trong danh sách casting trước đó. Khi biết vai diễn gần như được giấu mặt trên phim, cô có chút nuối tiếc, nhưng dặn lòng vẫn phải diễn hết mình, làm việc nghiêm túc.