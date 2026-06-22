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Nguyên cớ nào khiến Hoa hậu Thiên Ân bị chỉ trích tới nỗi phải bật lại cực gắt?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hiếm khi lắm mới thấy Hoa hậu Đoàn Thiên Ân công khai đáp trả cư dân mạng như thế này, nguồn cơn từ đâu mà có?

Mọi chuyện bắt đầu từ vòng Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 hôm 19/6 mà rapper Pháo là thí sinh được rất nhiều người chú ý. Giám khảo Hương Giang đã hỏi Pháo một câu rất cắc cớ rằng "Nếu hôm nay chị chấm em 5 điểm thì em nghĩ lý do là vì sao?" và Pháo đáp trả thông minh "Nếu một ngày nào đó chị Giang chấm em 5 điểm thì em nghĩ mình vẫn có cơ hội vào Top 3".

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Hương Giang và Thiên Ân cùng ngồi ghế giám khảo.

Pháo đã khéo léo liên kết đến chuyện Hương Giang đi thi MGI All Stars, cũng bị một giám khảo cho điểm 5 nhưng vẫn đi sâu đến Top 3 chung cuộc và trở thành Á hậu 2. Mọi chuyện mà dừng ở đây thì sẽ rất êm đẹp, nhưng Hoa hậu Thiên Ân lại hỏi thêm “Nhờ vote hả em?”. Cư dân mạng nghe vậy cho rằng Thiên Ân đang "đá xéo" Hương Giang vì cô lọt vào Top 10 MGI All Stars nhờ có số phiếu bình chọn cao nhất.

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Thiên Ân bị cho là nói chuyện chưa khéo, dễ gây hiểu lầm.

Từ đó mà người thì cho rằng Thiên Ân nói chuyện chưa khéo, người bênh vực rằng cô chỉ đùa vui Hương Giang mà thôi. Cư dân mạng có người còn vào hẳn trang cá nhân của nàng hậu để chỉ trích cô và Thiên Ân không thể giữ im lặng thêm nữa. Miss Grand Vietnam 2022 khẳng định cô rất tự hào khi đi thi nhan sắc mà được nhiều người bình chọn, vì đó là tình cảm của khán giả và điểm số từ phiếu bầu rất quan trọng. Thiên Ân giải thích mình chẳng có ý gì khi nói như vậy và đề nghị những khán giả này hãy bớt cà khịa, thậm chí còn phàn nàn những người này “vừa buồn cười vừa độc hại”.

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Nàng hậu đã phản pháo lại khá gắt.

Chưa kể trong khi netizen ồn ào về câu nói của Thiên Ân thì bản thân Hương Giang dường như cũng không bận tâm đến chuyện này, bằng chứng là sau đó hai người đẹp vẫn trò chuyện vui vẻ khi ngồi trên ghế giám khảo Miss Grand Vietnam 2026.

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Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thiên Ân #Hương Giang #Miss Grand Vietnam 2026 #Pháo đi thi #Thiên Ân bị chỉ trích

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