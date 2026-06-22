Từng bị hoài nghi khả năng hát live, Wren Evans sẽ khắc phục ở Tinh Hà "Say Hi"?

Trong thời điểm Tinh Hà "Say Hi" sắp lên sóng, chủ đề về giọng hát thật của Wren Evans bỗng dưng trở thành đề tài được quan tâm trở lại. Những bài viết chia sẻ quan điểm từ cư dân mạng thu hút sự bàn luận mạnh mẽ từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự nghi ngại, lo lắng nam ca sĩ sẽ không thể hát vững khi trình diễn cùng các Anh trai khác.

Giọng hát live của Wren Evans được quan tâm trước thềm Tinh Hà "Say Hi".

Kể từ khi xác nhận tham gia Tinh Hà "Say Hi", Wren Evans đã được bàn tán nhiều về khả năng hát live, đặc biệt khi các chương trình của VieON vốn dĩ dày đặc các đêm Live Stage và ngay cả concert ngoài trời. Tuy nhiên, không ít người vẫn đặt ngôi sao hy vọng rằng Wren Evans sẽ có sự tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn.

Wren Evans nhận được đánh giá tích cực ở vòng Live Stage 1.

Bởi lẽ, anh chàng từ lâu đã được đánh giá cao về khả năng sáng tác và tư duy âm nhạc. Việc cải thiện giọng hát hoàn toàn nằm trong khả năng nếu Wren dành nhiều thời gian tập luyện thanh nhạc. Chưa kể trong giai đoạn gần đây, những video được người hâm mộ chia sẻ cho thấy Wren Evans đã hát vững và truyền cảm hơn, dù chỉ là ngẫu hứng. Bên cạnh đó, những đồn đoán về Live Stage 1, cùng nhiều lời khen cho nhóm của anh chàng cũng khiến khán giả háo hức mong đợi.

Wren Evans được khen về giọng hát trong một lần ngẫu hứng gần đây. Nguồn: @izzmge_.01

Trong năm 2026, Wren Evans đánh dấu sự trở lại làng nhạc với album mới mang tên NỔ. Vẫn hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc itsnk, nam ca sĩ nhận về không ít lời bàn tán và thành tích nổi bật. Hiện tại khi lựa chọn tái xuất thông qua chương trình Tinh Hà "Say Hi", nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào hành trình lần này của chàng trai sinh năm 2001.